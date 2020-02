A Quiet Place 2 si mostra con un nuovo poster ufficiale

Dopo il nuovo video promozionale di A Quiet Place 2, il film scritto diretto e interpretato da John Krasinski torna a mostrarsi con un poster ufficiale inedito appena distribuito da Paramount Pictures.

Come al solito potete ammirarlo e/o scaricarlo scendendo in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che la data di uscita del film è stata posticipata, ma non per via del Coronavirus: A Quiet Place 2 infatti sarà il primo lungometraggio targato Paramount Pictures distribuito da Eagle Pictures, che ha ereditato dalla 20th Century Fox Italia i titoli della Paramount, incluso il prossimo e attesissimo Top Gun: Maverick, e l'uscita precedentemente fissata per il 19 marzo è stata posticipata al 16 aprile.

Il film è il sequel diretto del thriller-horror rivelazione della scorsa stagione cinematografica, con $341 milioni di dollari incassati in tutto il mondo mondo. Un po' come Il Padrino II però ne sarà anche un prequel, dato che ci mostrerà i primissimi giorni dell'invasione aliena, che invece nel primo film era accaduto diversi mesi prima dell'inizio della vicenda.

In questo modo Krasinski tornerà sia dietro che davanti alla cinepresa, e con lui tornerà anche la moglie e protagonista Emily Blunt. Dal primo film rivedremo anche i giovani protagonisti Millicent Simmonds e Noah Jupe, membri della famiglia Abbot, mentre tra le new entry arriveranno Cillian Murphy (Peaky Blinders, Dunkirk, Inception) e Djimon Hounsou, che ha dovuto sostituire Brian Tyree Henry, che a sua volta ha abbandonato il progetto perché impegnato con le riprese de Gli Eterni dei Marvel Studios.