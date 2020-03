A Quiet Place 2, John Krasinski sugli stunt di Emily Blunt: 'Ho rischiato un matrimonio'

Le ultime clip ufficiali di A Quiet Place 2 hanno anticipato uno dei momenti più intensi del sequel, ovvero la sequenza ambientata nel passato che mostra la famiglia Abbott per la prima volta alle prese con l'invasione alinea. Una scena che, a quanto pare, ha richiesto grande impegno da parte di tutto il cast e la troupe.

"Gli stunt di Emily sono molto reali. Credo di aver messo il mio matrimonio in pericolo facendola salire su quella macchina. Davvero" ha spiegato infatti John Krasinski al podcast di Cinema Blend. "Quando le ho spiegato sul set tutto ciò che sarebbe accaduto, 'Dovrai colpire questo stunt man, quella macchina ti passerà a 1 metro di distanza e quel bus raggiungerà i 70 all'ora", la sua faccia è sbiancata e mi ha detto 'Ma non sul serio'. E io ho dovuto dirle 'No no, il bus ti verrà davvero incontro a 70 all'ora'. Era un bus vero, così come lo scontro e tutto il resto."

Di ritorno alla regia del sequel dopo l'ottima accoglienza ricevuta dal primo capitolo, Krasinski ha poi elogiato il lavoro dei suoi collaboratori: "È probabilmente il momento che mi ha reso più orgoglioso di far parte di una troupe. Perché, sapete, quando qualcuno accetta un premio ringrazia sempre i suoi collaboratori, e non dubito che sia un ringraziamento sincero. Non ho mai visto una troupe meritevole quanto quella di questo film. Non hanno rifiutato di fare nulla. Quando tiravo fuori un'idea, per essere onesti, lo studio e i produttori a volte dicevano che non si sarebbe potuta mettere in atto, mentre la mia troupe era positiva al riguardo. È stato emozionante vedere come, terminate le riprese di questa scena, tutti sono corsi in mezzo alla strada per scambiarsi un cinque. Ci siamo abbracciati tutti perché siamo riusciti a realizzare qualcosa di quasi impossibile. Quella è tutta un'unica ripresa."

Il film, lo ricordiamo, arriverà nelle sale italiane il prossimo 16 aprile. Nell'attesa vi rimandiamo nel prime reazioni positive su A Quiet Place 2.