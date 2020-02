A Quiet Place 2, John Krasinski ed Emily Blunt sui motivi che hanno portato al sequel

Con un incasso di 340 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 17 milioni, A Quiet Place si è affermato come una delle grandi rivelazioni per il box office del 2018. A pochi mesi dall'arrivo del secondo capitolo, John Krasinski ed Emily Blunt hanno spiegato perché hanno deciso portare avanti il franchise nonostante l'esitazione iniziale.

"Ho capito subito perché lo studio volesse realizzare un sequel per ragioni finanziarie" ha detto il regista durante una recente intervista con Entertainment Weekly. "All'inizio non volevo avere nulla a che fare con il progetto perché, bizzarramente, nonostante sia lo sceneggiatore-regista, sono anche un grande fan del primo film. Non volevo fare parte di qualcosa che sembrasse una mera operazione economica."

Trovandosi a dover scrivere almeno il soggetto per il sequel, però, Krasinski ha trovato l'idea giusta per proseguire la storia della famiglia Abbott.

"È diventato evidente che saremmo stati degli idioti a non farlo. Alla fine, non riuscirai mai a catturare la stessa essenza del primo film, ma ora c'è un modo più ampio" ha aggiunto la Blunt, che tornerà come protagonista anche in questo seguito

"Nei sequel solitamente hai un eroe o un cattivo che devi inserire in un nuovo mondo, mentre per noi è il contrario" ha spiegato Krasinski. "Abbiamo un mondo fantastico in cui possiamo inserire qualsiasi eroe o villain."

Per Krasinski non è ancora il momento per parlare di un eventuale terzo capitolo, anche perché in questo periodo il regista è concentrato sulla buona riuscita del sequel in arrivo: "Spero che gli spettatori apprezzeranno il film quanto me, perché ho raggiunto il loro stesso livello di ansia quando ho saputo che avrebbero realizzato un sequel. Ho pensato 'Perché lo stanno facendo?' Spero di essere riuscito a rispondere a questa domanda."

Sul sito di EW potete trovare anche tre nuove immagini di A Quiet Place - Parte II, in una delle quali possiamo vedere il regista al lavoro sul set. L'uscita italiana del film, lo ricordiamo, è stata posticipata di recente al 16 aprile. Nell'attesa, vi lasciamo allo spot ufficiale di A Quiet Place 2 pubblicato in occasione del Super Bowl.