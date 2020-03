A Quiet Place 2: John Krasinski annuncia il rinvio anche negli Stati Uniti

Dopo il posticipo di A Quiet Place 2 nelle sale italiane, Paramount Pictures ha ora deciso di rinviare l'uscita del film negli Stati Uniti in seguito all'evolversi dell'emergenza Coronavirus, i cui effetti iniziano a farsi sentire anche oltreoceano.

Con un primo weekend previsto da oltre 60 milioni di dollari, l'atteso sequel avrebbe dovuto esordire nelle sale americane la prossima settimana, ma come confermato da un post di John Krasinski la release è stata bloccata in tutto il mondo.

"A tutti i fan di A Quiet Place. Una delle cose di cui vado più orgoglioso è il fatto che secondo molti il nostro film deve essere visto da tutti nello stesso periodo" ha scritto il regista sui social. "A causa delle circostanze in continuo mutamento riguardo a quello che sta accadendo in tutto il mondo, però, chiaramente questo non è il momento giusto per farlo. Entusiasti come siamo di mostrare il film a tutti voi, dovremo aspettare finché non POTREMO vederlo tutti insieme."

Questo invece il comunicato ufficiale diffuso da Paramount (via Bloody Disgusting): "Dopo molte considerazioni, e alla luce della situazione in corso e in via di sviluppo riguardo il Coronavirus e le restrizioni sui viaggi internazionali e gli incontri pubblici, Paramount Pictures posticiperà l'uscita di A Quiet Place 2. Crediamo e supportiamo l'esperienza cinematografica, e non vediamo l'ora di portare questo film al pubblico nel corso dell'anno una volta che avremo una migliore comprensione dell'impatto di questa pandemia sul mercato cinematografico internazionale."

L'uscita del film in Italia, lo ricordiamo, al momento è fissata al prossimo 16 aprile. In attesa di novità, vi rimandiamo alle splendide clip ufficiali di A Quiet Place 2.