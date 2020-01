A Quiet Place 2, Emily Blunt e Cillian Murphy protagonisti della cover di Total Film

La cover del nuovo numero di Total Film per gennaio 2020 è dedicata A Quiet Place - Parte II, l'atteso sequel diretto da John Krasinski che seguirà le vicende della famiglia Abbott dopo il finale del primo capitolo.

Nell'immagine, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, possiamo dare un nuovo sguardo a Emily Blunt, di ritorno nei panni della determinata Evelyn, e Cillian Murphy, new entry del cast che preparerà i protagonisti ai pericoli del mondo "esterno".

Noah Jupe e Millicent Simmonds interpreteranno nuovamente Marcus e Regam, mentre tra i nuovi volti troveremo anche Djimon Hounsou, che ha sostituito in corsa Brian Tyree Henry. Il film è scritto e diretto da Krasinski.

La pellicola debutterà nelle sale italiane il 19 marzo 2020 e riprenderà dagli eventi del primo film, che ha firmato uno dei più grandi successi del 2018 con oltre 340 milioni di dollari incassati a fronte di un budget di soli 17 milioni. La storia è ambientata in un futuro in cui la terra è invasa da potenti e veloci alieni che, essendo ciechi, possono essere evitati solamente senza fare alcun rumore.

Qui potete trovare il primo trailer di A Quiet Place - Parte II. Per altre notizie sul film, di recente Krasinski non ha escluso l'arrivo di un eventuale terzo capitolo.