A Quiet Place 2: Djimon Hounsou rimpiazza Brian Tyree Henry nel cast

Secondo quanto riportato su Deadline, Djimon Hounsou ha preso il posto di Brian Tyree Henry nel cast di A Quiet Place 2, l'atteso sequel dell'horror di successo diretto da John Krasinski che arriverà su grande schermo nel 2020.

Henry, che nei mesi scorsi ha rivelato alcune importanti informazioni sul film tra cui il focus sull'origine degli alieni, ha dovuto abbandonare il progetto a causa dei troppi impegni dell'attore. Hounsou lo sostituirà in quello che viene descritto come un ruolo molto rilevante al fianco di Emilu Blunt , Noah Jupe e Cillian Murphy. Krasinski tornerà dietro la macchina da presa.

Hounsou è recentemente apparso in Captain Marvel e Shazam!, e farà parte dei protagonisti dell'atteso prequel di Kingsnan diretto nuovamente da Matthew Vaughn e intitolato The King's Man - Le origini (vedi: trailer di The King's Man). L'attore inoltre ha recitato nel reboot di Charlie's Angels diretto da Elizabeth Banks.

Le riprese di A Quiet Place 2 sono iniziate lo scorso giugno e le prime immagini emerse dal set hanno rivelato una nuova ambientazione che sembra in parte discostarsi da quella del primo film: d'altronde questo secondo capitolo non sarà incentrato solo sulla famiglia protagonista ma includerà anche l'arrivo di altri sopravvissuti.

La pellicola debutterà nelle sale il 20 marzo 2020.