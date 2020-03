A Quiet Place 2 è stato classificato ufficialmente come PG-13

A poche settimane dall'uscita del film negli Stati Uniti, la MPAA ha comunicato (via Collider) che A Quiet Place 2 è stato ufficialmente classificato come PG-13 per la presenza di "terrore, violenza e immagini disturbanti/cruente".

Paramount ha scelto dunque di mantenere la formula che ha permesso al primo film di incassare globalmente $340 milioni - di cui $188 milioni nei soli Stati Uniti - a fronte di un budget di soli $17 milioni.

Ambientato dopo gli eventi del primo capitolo, A Quiet Place 2 vedrà la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) alle prese con i pericoli del mondo esterno mentre proseguono la loro lotta per la sopravvivenza... in silenzio. Obbligati ad avventurarsi nell'ignoto, presto però capiranno che le creature che cacciano seguendo i suoni non sono l'unica minaccia che si cela sul loro cammino.

Come confermato dal primo trailer di A Quiet Place 2 e dalla presenza di John Krasinski, di ritorno anche dietro la macchina da presa, il sequel esplorerà anche gli eventi che hanno portato all'invasione aliena che ha fatto da premessa al film originale.

Il film, lo ricordiamo, arriverà nelle sale italiane il prossimo 16 aprile. Nell'attesa vi rimandiamo allo splendido poster Dolby di A Quiet Place 2.