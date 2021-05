A Quiet Place 2: Cillian Murphy scrisse a John Krasinski prima di entrare nel cast!

Una delle grandi novità del cast di A Quiet Place 2 è sicuramente l'ingresso di Cillian Murphy che non ha mai nascosto il suo amore per il primo capitolo di questa saga horror scritta e diretta da John Krasinski e che vede quest'ultimo anche protagonista insieme alla moglie Emily Blunt. L'uscita del sequel è prevista per il 28 maggio prossimo.

Murphy ha sempre elogiato a ogni occasione il film di Krasinski ed ora che fa parte del cast di A Quiet Place II ha rivelato anche un retroscena simpatico sul suo amore per il film. "L'ho visto al cinema con i miei due figli, e mi ha sconvolto emotivamente. Soddisfa tutte le sfumature del thriller horror. Dopo la visione del film ero così sconvolto che ho dovuto scrivere a John Krasinski, perché non lo conoscevo e non avevo mai lavorato prima con Emily Blunt. Ero un fan di entrambi. Ho scritto questa mail a John dicendogli quanto avevo amato il film e dove mi congratulavo con lui. Poi l'ho riletta ma non gliel'ho mai inviata. Mi dicevo: 'Non c'è bisogno di farlo. E' una persona occupata. Non ha bisogno di sentirlo dire da qualche attore'".

Un anno dopo Murphy ricevette una chiamata da Krasinski stesso che gli chiedeva se fosse interessato a partecipare al sequel del film, che Murphy definì come "una sorta di sinergia del destino il fatto che stesse pensando a me per una parte".

Tornando alla lettera non spedita: "Penso sia salutare complimentarsi con gli altri per il lavoro che hanno fatto, non lo faccio spesso perché potrebbe sembrare che mi stia proponendo per un lavoro e questa è probabilmente la ragione per cui non ho inviato quella mail".

Intanto, la critica ha promosso a pieni voti A Quiet Place II, definendolo "avvincente e d'effetto". La data di uscita prevista di A Quiet Place Part II è stata fissata al 28 maggio da Paramount Pictures. Vi terremo aggiornati sulla distribuzione italiana, dunque rimanete sintonizzati.