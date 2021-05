All Quiet On The Western Front, continuano le riprese del remake Netflix con Daniel Brühl

Si lavora sodo sul set di All Quiet On The Western Front remake targato Netflix del celebre film 1930 che vedrà protagonista l'attore di Falcon and The Winter Soldier Daniel Brühl, e adesso si aggiungono anche nuovi nomi alla pellicola.

Al film in lingua tedesca scritto da Lesley Paterson e diretto da Edward Berger (Deutschland 83, Your Honor), a cui partecipano già, oltre a Daniel Brühl, anche Devid Striesow e Andreas Döhler si uniranno infatti anche Felix Kammerer (David im Wunderland), Albrecht Schuch (Berlin AlexanderPlatz), Aaron Hilmer (The Most Beautiful Girl In The World), Moritz Klaus (Phoenixsee) e Edin Hasanovic (Je Suis Karl).

Le riprese sono già partite in quel di Praga, Repubblica Ceca, che ultimamente è diventata una delle location predilette da parte delle produzione cinematografiche e televisive assieme all'Australia e alla Nuova Zelanda (lo stesso The Falcon and The Winter Soldier ha girato per diverso tempo a Praga).

Basato sull'omonimo romanzo di Erich Maria Remarque, All Quiet on the Western Front narra "le terrificanti esperienze e l'angoscia di un giovane soldato tedesco al fronte occidentale durante la Prima Guerra Mondiale".

"Probabilmente, questo best-seller tedesco è stato in grado di mostrare il terrore disumano della guerra meglio di ogni altra opera letteraria sull'argomento" aveva affermato Berger "Per me, dare vita al primo adattamento in lingua tedesca di questo romanzo è una delle sfide più entusiasmanti che ci possano essere".

All Quiet on the Western Front dovrebbe arrivare su Netflix nella seconda metà del 2022.