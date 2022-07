Harry Potter, il Quiddich cambia nome per prendere le distanze da JK Rowling!

La lega di Quidditch, nata negli USA con il successo dello sport inventato da JK Rowling in Harry Potter, ha ufficialmente cambiato nome per prendere le distanze dall'autrice della celebre saga, protagonista di commenti transfobici pubblicati sui suoi social negli ultimi anni: adesso lo sport si chiamerà Quadball.

Il nome è stato scelto dalla U.S. Quidditch (USQ) e dalla Major League Quidditch (MLQ) in seguito a un sondaggio che è stato fatto tra giocatori e fan. L'annuncio formale è stato fatto nella giornata di ieri, e arriva dopo sette mesi di discussioni su un rebranding, volto proprio a dissociarsi da JK Rowling e dalle "posizioni anti-trans" da lei assunte negli ultimi anni, secondo quanto detto dalla lega.

In verità, però, questo non sarebbe l'unico motivo del cambio di nome. USQ e MLQ possiedono infatti congiuntamente il marchio Quadball, una cosa che invece non sarebbero in grado di fare con Quidditch, marchio detenuto dalla Warner Bros. Dunque si tratta anche di avere il pieno controllo creativo del nome, che può portare la società a fare dei passi in avanti in molti versi, come specificato anche dalla co-commissaria della MLQ Amanda Dallas. "Ora siamo in grado di perseguire il tipo di opportunità che la nostra comunità sogna da anni" ha infatti detto Dallas in una dichiarazione.