Il leggero cambiamento di Quicksilver in X-Men: Dark Phoenix

Evan Peters ha rivelato che il Quicksilver che vedremo in X-Men: Dark Phoenix sarà un po' più maturo rispetto ai film precedenti. Un Quicksilver leggermente diverso rispetto a quello visto in Giorni di un futuro passato e X-Men: Apocalisse. Il personaggio di Peters è un dei più amati dello show e la sua presenza in Dark Phoenix era inevitabile.

In parte è dovuto all'importante investimento della 20th Century Fox sul personaggio e al fatto che Quicksilver ha alcune delle scene più emozionanti di tutto il franchise. Inevitabile, come detto, il suo coinvolgimento in Dark Phoenix visto l'amore dei fan per il personaggio. Nel corso di una recente attività stampa per American Animals, Screen Rant ha avuto l'opportunità in esclusiva di chiedere a Evan Peters come Quicksilver sia cresciuto rispetto ai film precedenti:"È decisamente un po' più vecchio e maturo, un po' più controllato. Cerca di fare il bene degli X-Men e cerca di essere un bravo ragazzo e usare i suoi poteri, quindi penso sia in quella direzione in questo momento".

Meno spensierato e più responsabile, il nuovo Quicksilver. Il personaggio cerca di dare il suo contributo alla causa e gli X-Men sanno che l'umore della gente è incostante e che un errore potrebbe influenzare ancora una volta l'opinione pubblica contro i mutanti. Nel Marvel Cinematic Universe Quicksilver è interpretato da Aaron Taylor-Johnson.

Evan Peters dal 2011 è tra i protagonisti della serie American Horror Story e al cinema ha recentemente partecipato al film The Pirates of Somalia, per la regia di Bryan Buckley, al fianco di Barkhad Abdi, Melanie Griffith e Al Pacino.