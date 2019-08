Questione di sguardi: un confronto con Vedova Nera e Iron Man in Avengers: Endgame

Evento cinematografico del 2019, Avengers: Endgame ha saputo scolpire ricordi indimenticabili per i fan del Marvel Cinematic Universe non solo come film di intrattenimento ma anche come momento di svolta nella saga, e lo dimostra un semplice esperimento a effetto pubblicato online.

Con la diffusione della pellicola in versione digitale, Avengers: Endgame si è subito trasformato in un terreno perfetto per giochi di inquadrature che gli appassionati si divertono a realizzare in onore dell’ultimo capitolo dedicato ai Vendicatori.

Non si tratta però di un semplice passatempo: nel subreddit “dedicato ai Marvel Studios, ai film, ai telefilm e a tutto quello che riguarda il MCU” è stato infatti caricato un montaggio simbolico tra due primi piani che segnano il punto di svolta di Natasha Romanoff e Tony Stark, conosciuti anche come Vedova Nera e Iron Man.

Nelle inquadrature messe in parallelo si rivela magistralmente il momento in cui i due eroi realizzano il destino che li attende al varco, un sacrificio che ha il sapore della sofferenza e del riscatto in una guerra che è fine e inizio di un mondo tutto nuovo.

In questa prova attoriale, Scarlett Johannson e Robert Downey Jr. riescono a plasmare le prospettive dei loro personaggi con una semplice occhiata: leggendo tra i commenti della discussione, se lo sguardo di vedova Nera sembra far trasparire un senso di redenzione per quanto compiuto finora, Iron Man pare quasi trovarsi di fronte alle donne della sua vita, Morgan Stark e Pepper Potts.

Il fenomeno di Avengers: Endgame ha avuto una portata talmente vasta da scatenare numerose voci su una possibile candidatura agli Oscar: l’endorsement di Jon Favreau per Robert Downey Jr. è cosa nota, ma di recente Kevin Smith ha elogiato la sceneggiatura del film e non è passata inosservata nemmeno la menzione della colonna sonora di Alan Silvestri da parte dei Fratelli Russo.