Questa Sera in TV: I Film su Sky e Digitale Terrestre di Martedì 30 Gennaio 2018

Per la Prima Serata di oggi, Martedì 30 gennaio 2018, sono molti i titoli interessanti che troviamo nella programmazione televisiva di Sky e Digitale Terrestre. Tra i vari film proposti oggi spiccano, con Blake Lively, su Canale 5 alle 21:15, e ilsu Sky Cinema Hits, alle 21:15.

Ma ce n'è davvero per tutti i gusti oggi: su Italia 1 torna il maghetto Harry Potter, nella terza avventura della lunga saga ideata da J.K. Rowling, ne Il Prigioniero di Azkaban, ma possiamo divertirci anche con titoli leggerissimi e spumeggianti, come La Rivincita delle Bionde su Tv8, o Guardiani della Galassia Vol.2 su Sky Cinema 1 + 24. Date pure un'occhiata a tutte le proposte di stasera (di alcune trovate anche le nostre recensioni, cliccando sui link), e buona visione!

In onda sul Digitale Terrestre

Canale 5 Ore 21:15 Adaline L’eterna giovinezza - Adaline - L'eterna giovinezza è incentrato sulla vita di una giovane donna il cui invecchiamento viene improvvisamente fermato in seguito ad un misterioso incidente stradale. Evento che la costringe ad interrompere qualsiasi storia d'amore per fare in modo che il partner non scopra il suo segreto. Fino al giorno in cui entra nella sua vita Ellis Jones...



Rai 4 Ore 21:05 Spy - In Spy Susan Cooper (Melissa McCarthy) è una normale analista della CIA e lavora duramente nel dietro le quinte delle missioni più pericolose condotte dall'Agenzia. Quando il suo partner (Jude Law) è disperso e un altro agente (Jason Statham) è compromesso, si offre volontaria per infiltrarsi sotto copertura nel mondo di un commerciante di armi di contrabbando per prevenire un disastro globale.



Italia 1 Ore 21:25 Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban

TV8 Ore 21:30 La rivincita delle bionde

Nove Ore 21:31 Diverso da chi?

Iris Ore 21:03 Il texano dagli occhi di ghiaccio

Rai 5 21:15 La banda

Rai Movie Ore 21:10 Nuovo cinema paradiso

Cielo 21:15 Un momento di follia

Paramount Ore 21:10 Prima e dopo

TV2000 Ore 21:05 Pride la forza del riscatto



In onda su Sky

Sky Cinema Cult Ore 21:00 Billy Lynn - Un Giorno da eroe - Regia di Ang Lee. Con Joe Alwyn, Kristen Stewart, Chris Tucker, Garrett Hedlund, Makenzie Leigh: "I soldati della squadra Bravo, di cui fa parte il 19enne Billy Lynn, hanno compiuto una coraggiosa azione di guerra in Iraq, immortalata per caso dalle telecamere di un tg. Trasformati di colpo in eroi nazionali, vengono richiamati in patria per due settimane di Victory Tour (interviste in tv, visita alla Casa Bianca, comizi pubblici aperti dal sermone di un predicatore), che culminano nell'apparizione come ospiti d'onore durante il halftime show alla tradizionale, popolarissima partita di football del Giorno del Ringraziamento. Il film raccontato in prima persona da Billy Lynn, ci mostra attraverso dei flashback cosa è realmente accaduto a questo gruppo di soldati, una realtà sulla guerra che contrasta con quella percepita dal pubblico americano."

Sky Cinema + 24 Ore 21:15 Guardiani della Galassia Vol. 2 Regia di James Gunn. Con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper. "Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Marvel's Guardiani della Galassia Vol. 2 continua a seguire le avventure del team mentre si inoltrano fino ai confini del cosmo. I Guardiani dovranno lottare per rimanere uniti come una famiglia mentre svelano i misteri dietro la vera identità del padre di Peter Quill (Chris Pratt). Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi dei fumetti classici amati dai fan giungeranno in soccorso dei nostri eroi mentre l’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi."

Sky Cinema Hits Ore 21:15 Il GGG - Il Grande Gigante Gentile. Regia di Steven Spielberg. Con Mark Rylance, Ruby Barnhill, Jemaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall. "Il GGG (Mark Rylance) è un gigante, un Grande Gigante Gentile, molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che come San-Guinario e Inghiotticicciaviva si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini. E così una notte il GGG - che è vegetariano e si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio - rapisce Sophie (Ruby Barnhill), una bambina che vive a Londra e la porta nella sua caverna. Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sophie ben presto si rende conto che il GGG è in realtà dolce, amichevole e può insegnarle cose meravigliose. Il GGG porta infatti Sophie nel Paese dei Sogni, dove cattura i sogni che manda di notte ai bambini e le spiega tutto sulla magia e il mistero dei sogni. L’affetto e la complicità tra i due cresce rapidamente, e quando gli altri giganti sono pronti a nuova strage, il GGG e Sophie decidono di avvisare nientemeno che la Regina d’Inghilterra dell’imminente minaccia, e tutti insieme concepiranno un piano per sbarazzarsi dei giganti una volta per tutte."



Sky Cinema Max Ore 21:00 Fuori in 60 secondi

Sky Cinema Passion Ore 2100 Don Jon

Sky Cinema Comedy Ore 21:00 Febbre da cavallo

Sky Cinema Classics Ore 21:00 Mussolini ultimo atto

Comedy Central Ore 21,00 Kate & Leopold

