Questa Sera in TV: I Film in onda sul Digitale Terrestre e su Sky, Lunedì 5 Febbraio 2018

Questa sera la programmazione per la prima serata della tv nazionale, sia quella visibile in chiaro sul Digitale Terrestre, che sui canali a pagamento di Sky, ci propone diversi titoli, tra i qualisu Rai4 alle 21:05 e, su Italia 1 alle 21:20. Ma non c'è solo action, date un'occhiata!

In onda sul Digitale Terrestre

La rete ammiraglia, Rai1, alle ore 21:25, trasmetterà il film tv in Prima Visione "In punta di piedi", diretto da Alessandro D’Alatri, con Cristiana Dell’Anna e Bianca Guaccero. La trama racconta di Angela, una bambina di 11 anni, che sogna di diventare una ballerina classica. Angela però, vive a Secondigliano ed è la figlia di Vincenzo, capo piazza di spaccio dei Peluso, che decide di tradire il suo clan ed entrare nelle fila di quello avversario. Braccato dai suoi “vecchi amici”, sia Angela che sua madre Nunzia, si ritrovano in pericolo tanto quanto lui, e per questo vivono da recluse. Angela non può più andare a ballare. Però Nunzia, che vuole aiutare Angela, accompagna di nascosto la figlia alle lezioni di danza. La traveste, la fa uscire in piena notte, e d’accordo con Lorenza, l'insegnante di ballo, le fa continuare le lezioni. Angela riuscirà a costruirsi una brillante carriera lontana dalla violenza e a diventare una famosa étoile?

La7, ore 21.10: Il club delle prime mogli, con Bette Midler, Diane Keaton e Goldie Hawn. "Brenda, Elisa e Annie, erano state compagne di college e ora, da adulte, si ritrovano con matrimoni naufragati. Tutte e tre si sono impegnate per far prosperare le attività dei propri mariti, e tutte e tre si ritrovano scaricate per ragazze giovani e sexy. Decidono quindi di unire le forze."

Nove alle ore 21.30, manda in onda Tutto tutto, niente niente, un film diretto da Giulio Manfredonia con Antonio Albanese e Paolo Villaggio: "Dopo essere riuscito a farsi eleggere sindaco, Cetto Laqualunque vuole entrare in Parlamento. Prima di riuscirci, però, in piena crisi politica e sessuale, conosce l’onta della galera, dove incontra Rodolfo Villaretto, un lombardo-veneto che rincorre il sogno secessionista ma commercia in migranti clandestini, e Frengo Stoppato, uno spacciatore arrestato dopo la denuncia della madre e che sogna di riformare la chiesa. Tutti e tre si ritroveranno deputati a Montecitorio."

Italia1, ale ore 21:20 ci presenta Mission: Impossible, pellicola di Brian De Palma del 1996, con Tom Cruise nei panni, per la prima volta, di Ethan Hunt. Rete4, invece, alle ore 21:15, propone il film italiano Doc West, di Giulio Base, con Terence Hill. Tv8, alle 21:20, trasmette Pulp Fiction, film ormai di culto di Quentin Tarantino, con John Travolta e Uma Thurman. Su Rai4, alle 21.05 va in onda Guardiani Della Galassia, diretto da James Gunn. Le altre reti, ci propongono invece rispettivamente, per questa sera: Se mi lasci ti cancello, alle 21:00 su Iris, Il grande giorno di Jim Flagg alle 21:10 su RaiMovie, Utta Danella – Bacio al cioccolato, su RaiPremium, alle ore 21:20, L’erba di Grace su Cielo alle 21:15, La legge dei narcos su Paramount Channel alle 21:15, L’olio di Lorenzo alle 21:15 su La5, e Batman e Robin su Mediaset Italia2, alle ore 21:10.

In onda su SKY:

Tra le 21:00 e le 21:15 SKY manda in onda in seguenti film: su SKY CINEMA MAX, Fuga nella giungla, con George Reeves e Wanda McKay, su SKY CINEMA PASSION, Un amore a 5 stelle, con Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, e Stanley Tucci; su SKY CINEMA COMEDY potremo vedere Cambia la tua vita con un click, con Adam Sandler e Kate Beckinsale; SKY CINEMA CLASSICS ha invece in programma Gorky Park, con Lee Marvin e William Hurt; su SKY CINEMA CULT c'è invece L'erba di Grace, per la regia di Nigel Cole; su SKY CINEMA + 24 va in onda Falchi, con Fortunato Cerlino e Michele Riondino

Su SKY CINEMA 1 c'è Sleepless - Il Giustiziere, per la regia di Baran Bo Odar. Trama: " Vincent Drows, luogotenente corrotto, si ritrova coinvolto nella sparizione di una partita di droga che attira contro di lui l'ira di due boss criminali. Uno di questi, Gregory Rubino, fa rapire il figlio di Vincent, promettendo di liberarlo solo dopo la restituzione della cocaina. Vincent inizierà una corsa contro il tempo per salvarlo."

Su SKY CINEMA HITS invece, va in onda Truth - Il prezzo della verità, di James Vanderbilt. Nel cast ci sono Cate Blanchett, Robert Redford, Elisabeth Moss, Topher Grace e Dennis Quaid. Truth racconta di Mary Mapes (Cate Blanchett), che ha sempre avuto un debole per le storie di abuso di potere e, nella vita così come nel suo lavoro, persegue l'obiettivo di smascherare quelli che lei chiama privilegiati. Sarà anche per questo che è così brava nel suo lavoro, diventando una delle produttrici di punta di CBS News. La sera dell'8 settembre 2004, il programma 60 Minutes ha mandato in onda un suo reportage investigativo nel quale venivano rivelate delle prove secondo cui il Presidente George W. Bush aveva trascurato il suo dovere nel periodo in cui prestava servizio come pilota nella Guardia Nazionale, dal 1968 al 1974. La Mapes, insieme alla sua squadra e all'aiuto del famoso conduttore Dan Rather (Robert Redford), aveva lavorato per settimane al servizio, raccogliendo ogni tipo di prova che dimostrasse la teoria, chiamando e intervistando diversi testimoni che la convalidassero o confutassero. Ma a pochi giorni dalla poderosa messa in onda dello scoop, l'attenzione del pubblico si sposta dai registri militari di Bush all'apparente incongruenza stilistica, di font, formattazione e spaziatura, dei documenti presentati come prove durante il servizio. I documenti vengono denunciati come falsi e lo staff viene accusato di cattivo giornalismo, trasformando Mary Mapes nel capro espiatorio della faccenda.