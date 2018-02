Questa Sera in TV: I Film in onda su Sky e Digitale Terrestre, Mercoledì 7 Febbraio 2018

La prima serata di oggi, mercoledì 7 febbraio 2018 sulla tv generalista e su Sky propone diversi titoli interessanti, tra i quali, con Ashton Kutcher esu Rete4, oppure Seven, su Italia 1. Cosa sceglierete? Date pure un'occhiata ai titoli!

In onda sul Digitale Terrestre:

Rete4 manda in onda Highlander: L’ultimo immortale, diretto da Russell Mulcahy, con Christopher Lambert e Sean Connery; interessante notare che la colonna sonora dell pellicola venne scritta dal gruppo musicale dei Queen, il cui frontman è l'indimenticabile Freddie Mercury.

Su Italia 1 va invece in onda Seven, di David Fincher, mentre Tv8 c'è Toy Boy: Un ragazzo in vendita, diretto da David Mackenzie; per chi desidera un po' di svago allegro e "demenziale", Nove propone Scary Movie 3: Una risata vi seppellirà, di David Zucker; Cielo propone invece Nel cuore della tempesta, film del 1997 con Melissa Joan-Hart (Sabrina, Vita da Strega).

In onda su Sky:

Alle 21:00 su SKY CINEMA MAX va in onda The Contract, per la regia di Bruce Beresford, con Morgan Freeman e John Cusack; SKY CINEMA PASSION propone invece Quattro matrimoni e un funerale, un classico con Hugh Grant e Andie MacDowell; SKY CINEMA CLASSICS manda in onda Gruppo di famiglia in un interno, diretto da Luchino Visconti, con Helmut Berger, Burt Lancaster, Silvana Mangano,

Sempre alle 21:00 SKY CINEMA COMEDY propone Leoni, di Pietro Parolin. Nel cast ci sono Neri Marcorè, Piera Degli Esposti, Stefano Pesce, Anna Dalton, Antonio Pennarella.

"La crisi è ormai assodata, anche in Veneto, dove si era abituati a veder le cose marciare in un unico modo, quello “giusto”. Ma ora sopravvivere è difficile. ed il protagonista di Leoni, Gualtiero Cecchin, non ha mai avuto problemi di soldi: fino a poco tempo fa era un vero figlio di papà, arrogante e viziato... ma simpatico. Ora che i soldi sono finiti come farà a tornare ai vecchi fasti? Con un’idea e una buona dose di incoscienza o con una nuova impresa, anche se in modo non del tutto convenzionale?

Gualtiero Cecchin decide di agire nel minor tempo possibile e senza porsi troppi problemi. La sorella Elisa, professoressa di matematica, e suo marito, il sovrintendente di polizia Alessio Leopardi, sono una coppia problematica: lei estranea alla realtà perché cresciuta in una campana di vetro, lui un insicuro cronico che mette la divisa davanti alle sue debolezze. È una rivalità senza tregua quella tra Gualtiero e Alessio: si sfidano sui temi del quotidiano, su questioni di eredità e di condivisione di spazi comuni. Alessio cercherà di mettere in difficoltà Gualtiero in ogni modo, Elisa sarà ingiustamente coinvolta in uno scandalo semi serio a scuola e l’epilogo sarà imbarazzante... ma giusto.

Alle 21:15, su SKY CINEMA 1 c'è Pay the Ghost, di Uli Edel, con Nicolas Cage.

Il figlio di una coppia newyorkese scompare nel nulla ad Halloween, dopo aver pronunciato la frase "Possiamo pagare il Fantasma?". Per lo sconforto i due si separano ma il padre, Mike, continua a cercarlo. Quando a ntrambi arrivano degli strani segnali, anche la moglie si unisce alla ricerca.

Alle 21:15 su SKY CINEMA HITS va in onda Jobs, per la regia di Joshua Michael Stern. Con Ashton Kutcher, Dermot Mulroney, Josh Gad, Lukas Haas e J. K. Simmons.

"Basta un solo uomo per iniziare una rivoluzione. Il film racconta l’epica e turbolenta storia di come Steve Jobs abbia aperto nuove strade che hanno cambiato la tecnologia e il nostro mondo per sempre. Questa la straordinaria parabola di vita di Jobs, autentico innovatore e imprenditore pionieristico, che non ha permesso a niente e a nessuno di ostacolarlo sulla via verso il successo."