Questa sera in TV: I film in onda su Sky e Digitale Terrestre, Mercoledì 21 febbraio 2018

Siete curiosi di sapere cosa offrirà la programmazione dellaquesta sera sul digitale terreste e su Sky? Dopo il salto della notizia l'elenco completo, assieme ai nostri film consigliati con la corrispondente sinossi.

In onda sul digitale terrestre:

Su Italia 2 ritorna protagonista Bud Spencer con la pellicola Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre, in onda sul canale 35 alle 21:10. Cine Sony, invece, propone alle 21:10 il classico L'ultimo re di Scozia, diretto da Kevin Macdonald, con Forest Whitaker, James McAvoy, Kerry Washington, Gillian Anderson e Simon McBurney. Il film biografico sulla vita del dittatore ugandese Idi Amin Dada ha segnato la vittoria agli Oscar, ai Golden Globe e ai BAFTA per l’attore Forest Whitaker.

Lo slot della prima serata di Rai Movie, ore 21:10, è occupato da Il giurato, thriller del 1996 con Demi Moore e Alec Baldwin. Su Rete 4, invece, la regia di Spike Lee ci mostrerà Inside Man alle 21:15, con protagonisti Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster e Doug Aguirre. TV8 propone alle 21:25 la commedia Che fine hanno fatto i Morgan? con Hugh Grant e Sarah Jessica Parker. Infine, la prima serata del canale Nove, 21:29, sarà la volta del lungometraggio d’azione Chaos con Jason Statham, Ryan Phillippe e Wesley Snipes.

Iris, canale 22 del digitale terrestre, trasmetterà a partire dalle ore 21:00 The Life of David Gale, film drammatico con il premio Oscar Kevin Spacey e il premio Oscar Kate Winslet. David Gale è un professore che, nel Texas che pratica con convinzione la pena di morte, si oppone come leader di un movimento di protesta che dà fastidio al potere. Un giorno però viene incastrato da una studentessa che gli si offre per un rapporto sessuale e poi lo accusa di stupro. Da quel momento la sua vita è in caduta libera: la moglie lo abbandona portandosi via il figlio e perde il lavoro. Tutto questo viene raccontato a una zelante giornalista che lo intervista nel braccio della morte. Perché Gale è stato condannato per l'omicidio della sua collaboratrice Constance e attende che l'esecuzione abbia luogo. La giornalista vorrebbe poterlo salvare.

In onda su Sky:

A partire dalle 21:00 SKY CINEMA FAMILY trasmetterà la pellicola d’animazione Free Birds - Tacchini in fuga. SKY CINEMA PASSION proporrà nel primetime, ore 21:00, Un ciclone in casa, con Steve Martin, Queen Latifah, Jean Smart, Kimberly J. Brown e Angus T. Jones. Alle 21:00 su SKY CINEMA COMEDY torna il classico Notte prima degli esami, film del 2006 diretto da Fausto Brizzi con Nicolas Vaporidis, Cristiana Capotondi, Giorgio Faletti, Sarah Maestri e Chiara Mastalli.

Lo slot della prima serata di SKY CINEMA CULT, ore 21:00, è occupato da Malcolm X, regia di Spike Lee con Denzel Washington. Dalle 21:15 SKY CINEMA 1 trasmetterà Beautiful Creatures - La sedicesima luna, adattamento del romanzo di Kami Garcia e Margaret Stohl, con Alden Ehrenreich, Alice Englert, Jeremy Irons, Viola Davis ed Emmy Rossum.

SKY CINEMA HITS propone alle 21:15 Dallas Buyers Club, la pellicola diretta da Jean-Marc Vallée che ha permesso a Matthew McConaughey e Jared Leto di poter vincere nel 2014 il primo Academy Award della loro carriera. Il film si svolge nel 1986 in Texas ed è ispirato ad una storia vera. Il rude texano Ron Woodroof scopre presto di essere malato e gli viene diagnosticato l'HIV. Comincia perciò a curarsi seguendo un corso di medicina alternativa. Incontra Rayon, un transessuale sieropositivo. Woodroof oltre ad avere un carattere particolare è omofobo e ha un passato da tossico dipendente. Gli vengono dati solo trenta giorni di vita ma grazie all'aiuto di Rayon e della dottoressa Eve Sack riuscirà a sopravvivere per molto più tempo, fino al 1992. La cura che Ron segue diverrà nota a molte imprese farmaceutiche che lo condanneranno e lo minacceranno.