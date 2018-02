Questa Sera in TV: I Film in onda su Sky e Digitale Terrestre, Mercoledì 14 Febbraio 2018

Stasera laci propone, sui canali del Digitale Terrestre, di Premum e di Sky, la seguente programmazione per quanto riguarda i film.

In onda sul Digitale Terrestre:

Alle 21:00, su IRIS, va in onda Unfaithful - L'amore infedele, per la regia di Adrian Lyne, con Richard Gere e Diane Lane.

Alle 21:10 RAI MOVIE presenta Maldamore, per la regia di Angelo Longoni; un film con protagonisti Ambra Angiolini e Luca Zingaretti. Alla stessa ora, su ITALIA 2, c'è Nudi e felici, con Paul Rudd e Jennifer Aniston.

Iniziano invece alle 21:15, Troy, su RETE4, con Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger, Eric Bana e Sean Bean, mentre su CIELO c'è Passenger 57 - Terrore ad alta quota, per la regia di Kevin Hooks, con Tom Sizemore e Wesley Snipes

Alle 21:20 iniziano diverse pellicole: su RAIDUE andrà in onda Prima o poi mi sposo, commedia con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey, su PREMIUM CINEMA c'è Perfetti sconosciuti, per la regia di Paolo Genovese, con Giuseppe Battiston e Anna Foglietta; PREMIUM CINEMA 2 manda invece in onda Le piacevoli notti, di Armando Crispino, con Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Gina Lollobrigida; su PREMIUM CINEMA ENERGY va in onda Serenity, con Nathan Fillion e Gina Torres, mentre STUDIO UNIVERSAL ha in programmazione Qualcosa di cui sparlare, con Julia Roberts e Robert Duvall; su PREMIUM CINEMA COMEDY va invece in onda Femmine contro Maschi, di Fausto Brizzi, con protagonisti Claudio Bisio e Nancy Brilli

Alle 21:25 RAIUNO manda in onda Fabrizio De André - Principe libero, per la regia di Luca Facchini, con Luca Marinelli ed Ennio Fantastichini

Su TV 8, alle 21:30, c'è invece Piuma, di Roan Johnson, con protagonisti Luigi Fedele e Blu Yoshimi. "Quando arrivano le difficoltà il Samurai se ne rallegra. Forse è perché è scemo, direbbe Cate. No, risponderebbe Ferro: è che quando l’acqua sale, la barca fa altrettanto. E per Ferro e Cate saranno i nove mesi più burrascosi delle loro vite, anche se loro non hanno ancora capito la tempesta che sta arrivando: alla bambina ci penseranno quando nasce. E poi comunque devono preparare la maturità insieme al Patema e agli altri amici, il viaggio in Spagna e Marocco, vogliono pensare all’estate più lunga della loro vita, alla casa dove stare insieme, ai loro sogni di diciottenni. E a non essere pronti non sono solo Ferro e Cate ma anche i loro genitori: quelli di Ferro, che prima li aiutano e poi vanno in crisi sfiorando il divorzio; quelli di Cate, più assenti e in difficoltà di lei. Tutti alle prese, loro malgrado, con un nipote e una responsabilità in arrivo con quindici anni di anticipo. Insomma, di solito ci si mette trenta o quarant’anni per essere pronti a diventare genitori, Ferro e Cate hanno solo nove mesi. E purtroppo un figlio non ti aspetta. Tu puoi essere pronto o meno ma lui arriverà. Ma se rimani leggero come una piuma e con il cuore dalla parte giusta, allora forse ce la puoi fare."

In onda su Sky:

Alle 21:00 SKY CINEMA FAMILY propone The Last Song, per la regia di Julie Anne Robinson, con Miley Cyrus e Liam Hemsworth; alla stessa ora vanno in onda anche Suddenly, su SKY CINEMA MAX, e Se permetti non parlarmi di bambini! su SKY CINEMA PASSION.

Alle 21:15 SKY CINEMA COMEDY presenta Prima di lunedì, di Massimo Cappelli con Vincenzo Salemme, Fabio Troiano, Andrea Di Maria, Martina Stella e Sandra Milo. "Carlito è una persona complicata ed orgoglioso di essere italiano. Ha una collezione di 500 di ogni colore e una catena di supermercati. Carlito consegnare uno strano uovo di Pasqua che nasconde qualcosa, ma mentre è in viaggio si scontra con due sfortunati ragazzi."

Per chi ha voglia di horror, alle 21:00 va in onda, su SKY CINEMA CLASSICS, il cult Suspiria, per la regia di Dario Argento, con Flavio Bucci, Alida Valli, Stefania Casini, Jessica Harper e Miguel Bosè. "In Suspiria Suzy, una giovane ragazza americana, arriva all'Accademia di Friburgo con l'obiettivo di migliorare le sue doti di ballerina: l'istituto infatti è sede di una delle più prestigiose scuole di danza del Paese. La notte del suo arrivo si imbatte in una sua coetanea che sta fuggendo terrorizzata, farfugliando parole apparentemente senza senso; poco dopo la giovane viene ritrovata barbaramente uccisa insieme ad una sua amica. Suzy, ricevuta dalla scuola soltanto il giorno dopo, scopre la triste sorte dell'allieva e fa la conoscenza delle sue nuove compagne, della direttrice e della severa insegnante Tanner. Ben presto la ragazza scopre che intorno all'Accademia gravita un'antica maledizione che sembra ricondurre ad influenze sovrannaturali, finendo invischiata suo malgrado in un gioco assai pericoloso."