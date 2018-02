Questa Sera in TV: I Film in onda su Sky e Digitale Terrestre, Martedì 6 Febbraio 2018

Stasera la tv generalista e Sky propongono qualche spunto interessante, per chi non volesse seguire il Festival di Sanremo. Ci sono infatti titoli divertenti, comesu Sky Cinema Comedy, osu Nove. tutti i programmi andranno in onda nella prima serata, tra le 21:00 e le 21:30.

In onda sul Digitale Terrestre:

Su Rete4 va in onda 15 Minuti Follia omicida a New York, per la regia di John Herzfeld; Canale 5 ci presenta invece Io & Marilyn, di Leonardo Pieraccioni; su Italia 1 c'è invece Terminator 2: Il giorno del giudizio, diretto da James Cameron; Tv8 ha in programma per la prima serata Big Mama: Tale padre tale figlio, per la regia di John Whitesell; su Nove va invece in onda Scary Movie 2.

Cielo invece propone Personal Effects, film del 2008 per la regia di David Hollander, con Ashton Kutcher e Michelle Pfeiffer. La pellicola è tratta la storia di Rick Moody, un ragazzo che vuole vendicare la morte della sorella. Nel frattempo, incontra una donna affascinante che ha vissuto qualcosa di simile.

In onda su Sky:

SKY CINEMA FAMILY Abel - Il figlio del vento. Trama: Un bambino con un padre cacciatore trova un aquilotto caduto dl nido e lo salva. Di nascosto dal padre lo salva ma poi arriverà il momento di farlo volare via.

Su SKY CINEMA PASSION va invece in onda Allied - Un'ombra nascosta, con Brad Pitt e Marion Cotillard. È il 1942 e il comandante di aviazione franco-canadese Max Vatan arriva a Casablanca. Lì conosce Marianne Beausejour della quale si fingerà il consorte. I due devono farsi invitare al ricevimento dell'ambasciatore tedesco per assassinarlo. L'operazione è un successo e tra Max e Marianne nasce un amore che si rivelerà pericoloso.

In programmazione su SKY CINEMA CULT va in onda Lonely Hearts, con John Travolta, James Gandolfini, Salma Hayek, Jared Leto e Laura Dern. Questo thriller del 2006 parla di lmer Robinson, un poliziotto della sezione omicidi che sta dando la caccia a due killer, conosciuti col nome di "Lonely Hearts Killers" (assassini dei cuori solitari), che prendono di mira vedove di guerra, le uccidono con incredibile ferocia e, al contrario, tra di loro manifestano affetto e passione. Inspirato ad un fatto di cronaca realmente accaduto.

SKY CINEMA COMEDY manda in onda Nonno scatenato, una commedia scoppiettante con Robert De Niro e Zac Efron. SKY CINEMA CLASSICS propone invece Il grande paese, film del 1958 con Gregory Peck e Jean Simmons. Su COMEDY CENTRAL va in onda il classico Duplex - Un appartamento per tre, per la regia di Danny DeVito, con Ben Stiller e Drew Barrymore. SKY CINEMA HITS manda in onda Le comiche 2, con Renato Pozzetto e Paolo Villaggio. Su SKY CINEMA + 24 invece c'è Sleepless - Il Giustiziere, con Jamie Foxx e Michelle Monaghan.