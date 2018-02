Questa Sera in TV: I Film in onda su Sky e Digitale Terrestre, Martedì 20 Febbraio 2018

Ecco i, sezione cinema, sulla nostra televisione nazionale e su Sky. Tra i titoli interessanti in onda tra le 21:00 e le 21:30, c'è La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino (Iris ore 21:00), Il 13° Guerriero (Rai 3 alle 21:15), e L'amore Bugiardo - Gone Girl (Tv8 alle 21.25).

In onda sul Digitale Terrestre:

Su RAI4 c'è Elysium, per la regia di Jae-Woong Kwon, mentre su RAI MOVIE va in onda El Condor, per la regia di John Guillermin; ITALIA 2 ha invece in programma Come ammazzare il capo e vivere felici, con Jen Aniston e Colin Farrell; per chi ha voglia di risate, su RETE4 c'è Poliziotto Superpiù con Terence Hill; STUDIO UNIVERSAL propone invece Rio Bravo, per la regia di John Ford, con Victor McLaglen, Maureen O'Hara e John Wayne.

Su PREMIUM CINEMA COMEDY c'è Duri si diventa, mentre RAI PREMIUM manda in onda il film Sulle ali dell'amore; ancora risate su PREMIUM CINEMA, con Un Natale al Sud, per la regia di Federico Marsicano, con Massimo Boldi e Biagio Izzo; PREMIUM CINEMA 2 propone Mazzabubù... Quante corna stanno quaggiù?; su PREMIUM CINEMA ENERGY va invece in onda Shadowhunters - Città di ossa; ITALIA 1 ha in programma Safe, mentre su NOVE c'è Ace Ventura - Missione Africa e su PREMIUM CINEMA 2 La preda, per la regia di Domenico Paolella; su PREMIUM CINEMA EMOTION c'è Le parole che non ti ho detto, di Luis Mandoki.

Su IRIS andrà in onda La Grande Bellezza, con Toni Servillo, Carlo Verdone e Sabrina Ferilli. "Dame dell’alta società, politici, criminali d’alto bordo, giornalisti, attori, nobili decaduti, alti prelati, artisti e intellettuali veri o presunti tessono trame di rapporti inconsistenti, fagocitati in una babilonia disperata che si agita nei palazzi antichi, le ville sterminate, le terrazze più belle della città. Ci sono dentro tutti. E non ci fanno una bella figura. Il protagonista de La Grande Bellezza è Jep Gambardella, 65 anni, scrittore e giornalista, dolente e disincantato, gli occhi perennemente annacquati di gin tonic, che assiste a questa sfilata di un’umanità vacua e disfatta, potente e deprimente. Tutta la fatica della vita, travestita da capzioso, distratto divertimento. Un’atonia morale da far venire le vertigini. E lì dietro, Roma, in estate. Bellissima e indifferente. Come una diva morta."



RAITRE ha invece in programma Il 13° Guerriero, per la regia di John McTiernan, con Omar Sharif e Antonio Banderas. "In Il 13º guerriero il colto cortigiano arabo Ahmed Ibn Fahdlan è in missione per conto del Califfo nelle terre del nord. Durante il viaggio la sua carovana si imbatte in un gruppo di normanni guidati dal possente guerriero Buliwyf e l'uomo si ritrova al centro di una profezia: secondo la visione di un'indovina infatti Ahmed è destinato ad essere il tredicesimo guerriero di una spedizione che dovrà difendere un piccolo villaggio minacciato dai Wendel, un popolo di misteriose creature considerate come esseri non umani. Costretto a partire per una terra e una cultura a lui lontane, il cortigiano scoprirà di avere molto in comune coi suoi nuovi compagni di battaglia e dimostrerà grande coraggio nell'impari scontro che li attende."

TV 8 L'amore bugiardo - Gone Girl, per la regia di David Fincher, con Ben Affleck, Rosamund Pike e Neil Patrick Harris."In Gone Girl l’ex scrittore newyorkese Nick Dunne e sua moglie Amy sembrano vivere un matrimonio idilliaco. In occasione del loro quinto anniversario di nozze, Amy scompare senza lasciare tracce. Nick è il sospettato numero uno. Amy diventa, invece, l’argomento del giorno per i media sempre affamati di notizie sensazionaliste e scandali. Nick si trova così in una situazione impossibile, mentre tutti intorno a lui sono sempre più convinti che abbia ucciso Amy. Tratto dal best seller L’amore bugiardo di Gillian Flynn, il film esplora la cultura mediatica contemporanea inoltrandosi nei meandri più oscuri di un perfetto matrimonio americano."

In onda su Sky:

SKY CINEMA MAX propone Skyline; SKY CINEMA CLASSICS invece manda in onda American gigolo, con Richard Gere; su COMEDY CENTRAL c'è invece Last Vegas, con Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline e Mary Steenburgen; CIELO, il canale Sky che va in chiaro anche sul Digitale Terrestre, propone Sunlight Jr., con Naomi Watts e Matt Dillon; su SKY CINEMA HITS c'è il classico Chi ha incastrato Roger Rabbit, di Robert Zemeckis.

SKY CINEMA PASSION manda in onda La ragazza del Treno, con Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson, Justin Theroux e Luke Evans. "Rachel (Emily Blunt) è una giovane ragazza distrutta dal suo recente divorzio inizia ad avere parecchie fantasie riguardo alla vita della coppia che vive una vita felice in una casa a dove passa ogni giorno durante il viaggio nel treno. Un giorno però qualcosa desta il sospetto della ragazza."

Su SKY CINEMA COMEDY va in onda invece Basilicata Coast To Coast, per la regia di Rocco Papaleo, con Alessandro Gassman e Rocco Papaleo. "Una combriccola di musicisti si mette in viaggio per partecipare al Festival del teatro-canzone di Scanzano Jonico, attraversando a piedi la Basilicata, dal Tirreno allo Ionio. Il viaggio avrà per tutti un valore terapeutico."