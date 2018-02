Questa Sera in TV: I Film in onda su Sky e Digitale Terrestre, Martedì 13 Febbraio 2018

Ecco i film in programmazione sui canali delle nostre reti tv stasera, martedì 13 febbraio 2018. Tra i vari titoli, il quarto capitolo della saga del mago più amato degli ultimi anni,, in onda su Italia 1 alle 21:15,, su RaiMovie, e, su Cielo.

In onda sul Digitale Terrestre:

Italia1, ore 21:15: Harry Potter e il calice di fuoco, diretto da Mike Newell nel 2005, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e Bonnie Wright. "Harry viene selezionato dal Calice di Fuoco per rappresentare Hogwarts al torneo di TreMaghi, in cui 3 scuole di magia si sfidano per vincere la coppa. Durante il torneo, però, si presenta una tremenda minaccia..."

Tv8, ore 21:30: Broken City. Film diretto da Allen Hughes con Russell Crowe, Mark Wahlberg, Catherine Zeta-Jones e Kyle Chandler. "Nel film Mark Wahlberg interpreta un detective di Brooklyn assunto dal sindaco per scoprire l'uomo che va a letto con sua moglie. Il detective trova l'uomo in questione, morto, e inizia a indagare su un contesto più ampio che coinvolge il sindaco stesso."

Nove, ore 21:25: Mai Stati Uniti, diretto dal regista Carlo Vanzina, il film vede nel cast Ambra Angiolini, Giovanni Vernia e Vincenzo Salemme. "Antonio, un cameriere rovinato dalla passione per il gioco, Angela, una segretaria single divorata dall'ansia e dagli attacchi di panico, Nino, un ex meccanico, divorziato e senza più lavoro, Carmen, una precaria votata unicamente allo shopping e all'apparenza, Michele, un giovanotto ingenuo cresciuto in uno zoo. Tra di loro, a parte i guai, i cinque hanno ben poco in comune, anzi non si conoscono proprio. Ma vengono uniti da un notaio e, soprattutto, dal destino, grazie all'eredità di un padre mai conosciuto e di cui nessuno di loro sospettava l'esistenza. Erano fratelli e non lo sapevano. Per incassare l'eredità, tutti insieme devono portare le ceneri del padre negli Stati Uniti e spargerle in un lago dell'Arizona..."

Sulle altre reti, ecco i film in onda stasera:

Rete4, 21.15: U.S. Marshals – Caccia senza tregua, Rai4, alle ore 21.00 manda in onda I tre moschettieri; Iris, ore 21.00: Un dollaro d’onore; su Rai5, ore 21.15: Before Midnight; RaiMovie, ore 21.10: La corrispondenza; Cielo, ore 21.10: Il bambino con il pigiama a righe; su Paramount Channel, alle ore 21.10, c'è Che strano chiamarsi Federico – Scola racconta Fellini; La5, infine, ha in programma alle ore 21.15: Ragione o Sentimento.

In onda Su Sky:

Alle 21:00 SKY CINEMA PASSION manda in onda Love is in the Air - Turbolenze d'amore, per la regia di Alexandre Castagnetti, con Ludivine Sagnier e Nicolas Bedos; alle 21:00, su SKY CINEMA COMEDY ci sono I babysitter, con Francesco Mandelli e Paolo Ruffini; sempre alle 21:00 SKY CINEMA CLASSICS ci presenta Totò Story e, alla stessa ora, SKY CINEMA CULT manda in onda Ubriaco d'amore.

Alle 21:15 SKY CINEMA + 24 manda in onda Autobahn - Fuori controllo, per la regia di Eran Creevy; con Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley e Anthony Hopkins. "Le vicende di Autobahn - Fuori controllo si svolgono dopo una rapina andata male. Casey Stein (Hoult) si ritrova in fuga da una banda spietata guidata dal boss della mafia Hagen (Hopkins). Casey ha il carico di Hagen, che non si fermerà davanti a nulla per recuperarlo. Messo alle strette, Casey chiama il contrabbandiere di droga e suo ex datore di lavoro Geran (Kingsley) per proteggere la sua fidanzata Juliette (Jones) prima che Hagen la trovi. Sarà l'inizio di un adrenalinico inseguimento sull'autostrada tedesca per salvare l'amore della sua vita. Diretto da Eran Creevy, il film era precedentemente noto con il titolo di Autobahn."

Ore 21:15 SKY CINEMA HITS La Frode, di Nicholas Jarecki, con Richard Gere e Susan Sarandon. "Robert Miller (Richard Gere) è uno dei più potenti uomini d'affari di New York. Dopo aver commesso frodi di ogni tipo, fa di tutto per vendere il suo immenso impero finanziario prima che i suoi giochi sporchi vengano scoperti. Ma un errore imprevisto rischierà di essergli fatale."

Avete già deciso cosa guardare stasera? Ditecelo nei commenti, qui sotto!