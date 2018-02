Questa Sera in TV: I Film in onda su Sky e Digitale Terrestre, Giovedì 15 Febbraio 2018

Stasera le proposte della nostra televisione generalista sono varie: dal romantico Twilight, al divertente, fino allo storico Elizabeth, sulle gesta della forte e indomita regina d'Inghilterra. Date un'occhiata alle proposte e fate la vostra scelta!

In onda su Sky:

Alle 21:00 SKY CINEMA FAMILY propone Una scatenata dozzina, per la regia di Shawn Levy, con Steve Martin, Bonnie Hunt, Hilary Duff, Tom Welling e Piper Perabo. "Tom e Kate, in barba alle statistiche demografiche, hanno dodici figli. Quando Tom viene chiamato ad allenare una prestigiosa squadra di football, la famiglia vive non pochi problemi a trasferirsi nella nuova casa in città."

Gli alti canali propongono invece: alle 21:00: SKY CINEMA PASSION manda in onda Amelia, per la regia di Mira Nair, con Ewan McGregor e Hilary Swank; su SKY CINEMA COMEDY c'è A cena con un cretino; SKY CINEMA CLASSICS presenta Una calibro 20 per lo specialista, con George Kennedy e Jeff Bridges; SKY CINEMA CULT Confessioni di una mente pericolosa, per la regia di George Clooney, con Drew Barrymore e Sam Rockwell; sempre alle 21:00 COMEDY CENTRAL Cattivi vicini, con Seth Rogen e Zac Efron; alle 21:15, su SKY CINEMA HITS, c'è Single ma non troppo, con Dakota Johnson e Rebel Wilson;

Sul Digitale Terrestre:

Su IRIS Elizabeth, per la regia di Shekhar Kapur, con Cate Blanchett e Geoffrey Rush.

"I primi, difficili anni di regno di Elisabetta Tudor (1533-1603), figlia (ripudiata) di Enrico VIII e Anna Bolena, che nel 1558 succede sul trono alla sorellastra Maria, rifiuta di sposarsi e, scampata agli attentati, diventa la Regina Vergine, dopo aver eliminato nemici esterni e interni."

Alle Ore 21:00, su RAI4, va in onda Sleuth - Gli insospettabili, di Kenneth Branagh, con Jude Law e Michael Caine. "Il celebre scrittore di gialli Andrew Wyke incontra il giovane e affascinante amante di sua moglie, l'attore di origine italiana Milo (Tindolini) Tindle. La competizione tra i due uomini si trasforma rapidamente in un gioco raffinato e pericoloso partorito dalla mente dello scrittore: Tindle dovrebbe rubare i preziosi gioielli della donna per poi rivenderli e poter vivere di rendita insieme all'amata."

Alle 21:05 su TV 2000 va in onda La mia terra, con Rock Hudson e Jean Simmons; alle ore 21:10 su RAI MOVIE, c'è I segreti di Osage County, con Meryl Streep, Julia Roberts e Ewan McGregor; alle 21:10, su ITALIA 2 The Raven, con John Cusack e Luke Evans; alle ore 21:11 CANALE 5 Io vi troverò, con Liam Neeson; alle 21:15 su STUDIO UNIVERSAL, c'è Hypercube - Cubo 2; alle ore 21:20, su PREMIUM CINEMA 2, Boccaccio '70, per la regia di Federico Fellini, Mario Monicelli, Luchino Visconti e Vittorio De Sica, con Peppino De Filippo e Sophia Loren; alle 21:20, su PREMIUM CINEMA EMOTION, c'è Sabrina, per la regia di Sydney Pollack, con Harrison Ford e Julia Ormond; alle 21:20, PREMIUM CINEMA COMEDY manda in onda Fuga di cervelli, regia di Paolo Ruffini, con Paolo Ruffini e Frank Matano.

Su LA5, alle 21:10, va in onda Twilight, per la regia di Catherine Hardwicke, con Kristen Stewart e Robert Pattinson. "Quando sua madre si accompagna con un altro uomo, Bella decide di andare a vivere con il padre, nella piovosa cittadina di Forks. Non prevede che la sua vita possa subire dei grandi cambiamenti, prevede al massimo di adattarsi. Ma nel nuovo liceo incontra Edward Cullen, un ragazzo schivo, diverso da ogni altro."

Su RAIDUE, alle 21:20, c'è Pompei, per la regia di Paul W.S. Anderson, con Kit Harington e Carrie-Anne Moss." Un nuovo film sulla città di Pompei, prodotto dalla Summit Entertainment e diretto da Paul W.S. Anderson. La storia è ambientata nel 79 d.C. ed è incentrata su Milo, uno schiavo che vuole sposare la figlia del suo padrone, un armatore."

Alle ore 21:20, su PREMIUM CINEMA ENERGY va in onda l'action Jason Bourne, con Matt Damon, Alicia Vikander, Julia Stiles, Vincent Cassel e Tommy Lee Jones. "Nicky Parsons, ex-agente della CIA, si infiltra in un ritrovo di hacker a Reykjavik per penetrare nei segreti dell'intelligence statunitense. Così facendo recupera quello che forse è il tassello mancante nella ricostruzione delle origini di Jason Bourne, uomo trasformato in una sorta di macchina omicida in seguito a un esperimento della CIA. Nicky riesce a contattare Bourne, datosi alla macchia, e l'incontro tra i due attira subito le attenzioni dei vertici di Langley, determinati a eliminare entrambi."

Ore 21:25 NOVE Quando l'amore è magia – Serendipity. Regia di Peter Chelsom. Con John Cusack, Kate Beckinsale, Jeremy Piven, Molly Shannon, Eugene Levy. "Sarah e Jonathan si incontrano a New York poco prima di Natale, si guardano negli occhi e scocca il classico colpo di fulmine. Ma nè lui nè lei sono liberi: i due, dopo aver passato la serata insieme, decidono allora di affidare al destino il loro prossimo incontro. Lei scrive il proprio recapito su un vecchio libro che andrà a rivendere sulle bancarelle il giorno dopo, lui su una banconota: si guardano un'ultima volta e si separano. Passano dieci anni, entrambi stanno per sposarsi, ma Jonathan riceve in regalo dalla promessa sposa proprio quel libro che riporta un numero di telefono..."