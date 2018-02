Questa Sera in TV: I Film in onda su Sky e Digitale Terrestre, Giovedì 1 Febbraio 2018

Ecco a voi, anche oggi, 1 Febbraio, ladella prima serata cinematografica, disponibile sulle reti nazionali del Digitale Terrestre e di Sky, tutti in onda tra le 21: e le 21 e 30.

Tra le proposte interessanti di stasera troviamo, oltre al Primo Iron Man, del 2008, su Italia 1, anche L'Ultimo Cacciatore di Streghe, con Vin Diesel, su Canale 5. Per chi ama i classici thriller e horror poi, ci sono Pulp Fiction di Tarantino, su Tv8, e su Sky Cinema Max, dal Tramonto all'Alba con George Clooney.

In onda sul Digitale Terrestre

Rai 4: The Last Witch Hunter: L'ultimo cacciatore di streghe, con Vin Diesel, Rose Leslie ed Elijah Wood. "Il mondo moderno nasconde molti segreti, ma quello più sorprendente è che le streghe vivono ancora tra di noi; creature maligne e sovrannaturali determinate a scatenare la Morte Nera sul mondo. Eserciti di cacciatori di streghe hanno combattuto in tutto il mondo per secoli contro questo nemico disumano, compreso Kaulder, un valoroso guerriero che riuscì ad uccidere l'onnipotente Regina delle Streghe, decimando, nel contempo, i suoi seguaci. Poco prima di morire, la Regina maledisse Kaulder con la sua stessa immortalità, separandolo per sempre dall'amata moglie e figlia. Oggi Kaulder è l'ultimo della sua stirpe, e per secoli ha dato la caccia alle streghe, consumandosi nel desiderio di poter riabbracciare i suoi cari perduti da tempo. Tuttavia, all'insaputa di Kaulder, la Regina delle Streghe è tornata in vita e ora cerca vendetta nei confronti del suo assassino, dando così inizio ad un'epica battaglia che determinerà la sopravvivenza della razza umana. Battaglia raccontata in The Last Witch Hunter - L'Ultimo cacciatore di streghe."

Canale 5 presenta "Che bella giornata", per la regia d Gennaro Nunziante.

Su Italia 1 va invece in onda Iron Man, il primo cinecomic dedicato al tycoon Tony Stark, per la regia di Jon Favreau. "Marvel's Iron Man è il primo capitolo delle avventure dell’eroe in armatura e, soprattutto, il primo tassello dell’Universo Cinematografico Marvel.

Tony Stark (Robert Downey Jr) è un genio e costruttore di armi, proprietario delle Stark Industries ereditate dal padre Howard Stark. Dopo essere stato rapito dal gruppo terroristico dei Dieci Anelli, Stark costruisce una corazza per fuggire. Tornato a casa e resosi conto del male che le sue armi procurano, Stark deciderà di chiudere la società e di aggiornare la sua armatura per andare a caccia dei terroristi e affrontare un amico che si rivela essere una minaccia."

Su Rai Movie va in onda "Non dico altro", del 2013. Su Iris potremo goderci "L'altra donna del re", con Natalie Portman e Scarlett Johansson. Tv 8 trasmetterà invece Pulp fiction, il famosissimo thriller de 1994, diretto da Quentin Tarantino e interpretato da John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Tim Roth. Su Cielo, infine, c'è invece Trappola in alto mare.

In onda su Sky:

SKY CINEMA FAMILY, alle 21:00, presenta L'era glaciale: In rotta di collisione. Il film, del 2016, è diretto da Mike Thurmeier e Galen T. Chu. "Sempre all'inseguimento della mitica ghianda, Scrat verrà catapultato nello spazio dove, accidentalmente, darà origine ad una serie di eventi cosmici che trasformeranno e minacceranno il mondo dell'Era Glaciale. Per salvarsi Sid, Manny, Diego e il resto del gruppo dovranno abbandonare la loro casa e intraprendere un'avventura ricca di comicità, viaggiando attraverso nuove terre esotiche e incontrando nuovi e coloratissimi personaggi.

SKY CINEMA MAX propone, sempre alle 21:00, Dal tramonto all'alba, l'horror diretto da Robert Rodriguez con Harvey Keitel, Juliette Lewis, George Clooney, Salma Hayek e Quentin Tarantino.

Sempre alle 21:00, SKY CINEMA COMEDY manda in onda "Ci vediamo domani", per la regia di Andrea Zaccariello, con Enrico Brignano, Burt Young, Ricky Tognazzi, Francesca Inaudi e Giulia Salerno.

Alle 21:00, su SKY CINEMA CLASSICS, c'è "Il paradiso può attendere", classico con Julie Christie, James Mason, Dyan Cannon, Jack Warden, Charles Grodin, del 1978.

Sempre alle 21:00, su SKY CINEMA CULT, va in onda "La corte", mentre su COMEDY CENTRAL, andrà in onda Starsky & Hutch, il reboot con Con Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg, Vince Vaughn e Carmen Electra.

SKY CINEMA 1, alle 21:15, propone "Hercules - La leggenda ha inizio", la cui sinossi recita: "siamo nella Grecia dei miti, delle leggende, degli eroi. La regina Alcmena cede alle avances di Zeus per avere un figlio in grado di sovvertire il regime tirannico del re Anfitrione, suo marito, e riportare così la pace in una terra ormai vessata dalle troppe guerre. Hercules, il principe semidio, non ha però alcuna conoscenza dei suo natali divini o di quello che sarà il suo destino. Il suo unico desiderio è avere l'amore della bellissima Ebe, principessa di Creta, che è stata promessa in sposa a Ificle, suo fratello, dal re, che prova un profondo risentimento nei confronti del giovane Hercules. Una volta venuto a conoscenza della grandiosità del suo destino il giovane semidio dovrà però scegliere: fuggire con il suo vero amore o realizzare il suo destino e diventare il più grande eroe di tutti i tempi? Hercules: La Leggenda ha inizio."

Su SKY CINEMA + 24, ale 21:15, va in onda "Ghost in the Shell" con Scarlett Johansson, Michael Pitt, Juliette Binoche, Michael Wincott, Danusia Samal, Lasarus Ratuere e Pilou Asbæk.

Alla stessa ora, va in onda su SKY CINEMA HITS "Hook - Capitan uncino", classico film per la famiglia con Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts, Bob Hoskins e Maggie Smith, per la regia di Steven Spielberg.