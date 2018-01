Questa sera in tv: i film sul Digitale Terrestre e su Sky di Mercoledì 31 Gennaio 2018

Oggi vi proponiamo la programmazione serale dei canali di Sky e del Digitale Terrestre. Stasera i titoli tra i quali poter scegliere sono molti. Per quanto riguarda il Digitale, vi consigliamo, su Spike, alle 21:00, mentre su Sky, sarà in onda il documentario dedicato al regista Premio Oscar

Ecco le proposte delle nostre reti televisive nazionali per questa sera. Date uno sguardo e diteci cosa guarderete nella prima serata di questo ultimo giorno di gennaio! Buona visione.

In onda sul Digitale Terrestre: su Rai Due all 21:05 andrà in onda il film Maldamore mentre su Rete 4 alle 21:15 la pellicola The Water Diviner. TV8 propon Resta anche Domani (ore 21:30) mentre Nove il film Fluke, a partire dalle 21:25. Su Iris spazio a Un Alibi Perfetto (ore 21:00) mentre La Rapina Perfetta andrà in onda su Rai Movie alle ore 21:10. Sony propone il film Monster alle 21:00 mentre Jet Stream è la proposta della prima serata (ore 21:15) di Cielo TV. Chiudiamo con Sapori e Dissapori (La5), Il Mai Nato (Italia 2) e Garage Sale Mystery 5 su Paramount Channel, tutti in onda alle 21:10.

Spike Ore 21:15 Sin City: Pellicola tratta dall'omonimo fumetto Sin City dello stesso Miller, una serie indipendente della Dark Horse Comics divenuta un vero e proprio fenomeno cult. La pellicola è divisa in tre episodi, che raccontano tre storie dell'opera originale di Miller: Un duro addio, Quel bastardo giallo e Un'abbuffata di morte. All'inizio e alla fine del film viene accennata la parte che nel fumetto corrisponde a Il cliente ha sempre ragione.



In onda su Sky

Sky Cinema Family Ore 21:00 Alla ricerca di Dory: Pixar Animation Studios e il regista premio Oscar Andrew Stanton riportano sul grande schermo i protagonisti del successo mondiale Alla Ricerca di Nemo per una nuova esilarante avventura. Nel nuovo film Disney•Pixar Alla Ricerca di Dory, che arriverà nelle sale italiane il 14 settembre 2016, la più amata e smemorata pesciolina azzurra Dory ritrova i suoi amici Nemo e Marlin e, insieme a loro, cercherà di fare luce sul proprio passato. Cosa riesce a ricordare? Chi sono i suoi genitori? E dove ha imparato il balenese?



Questa la proposta degli altri canali Sky Cinema, se non indicato l'orario di inizi ospettacolo è fissato per le ore 21:00. Criminal Activities andrà in onda su Sky Cinema Max mentre Sky Cinema Passion propone La Rivincita delle Bionde. Su Sky Cinema Comedy trova spazio il film Uno, anzi Due, mentre Cinema Classics manderà in onda Cronaca di un amore. Polytechnique è invece la proposta di Sky Cinema Cult.

Alle 21:15 spazio al documentario Spielberg su Sky Cinema Hits mentre in seconda serata segnaliamo Secretary alle 22:25 su Sky Cinema Cult e Oscure Presenze a Cold Creek su Cinema Max alle 22:40.

Sky Cinema 1 Ore 21,15 Ghost in the Shell: Ghost in the Shell The Movie è tratto dal celebre manga di Masamune Shirow. Basato sul marchio di fantascienza di fama internazionale, il film segue la saga di Major, un singolare ibrido umano-cyborg delle operazioni speciali a capo della task force d’elite Section 9. Dedicato a contrastare i più pericolosi criminali ed estremisti, Section 9 affronta un nemico il cui unico obiettivo è eliminare gli sviluppi di cyber tecnologia della Hanka Robotic.

Sky Cinema Passion Ore 22:45 Grace di Monaco: Il Premio Oscar Nicole Kidman interpreta la leggendaria Grace Kelly in un momento cruciale della sua vita, quando neo sposa del Principe Ranieri si trova a dover scegliere se rinunciare alla sua fantastica carriera di attrice o diventare la principessa più affascinante della storia: Grace di Monaco.