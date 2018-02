Questa sera in TV: i film in onda su Sky e Digitale Terrestre, Venerdì 9 Febbraio 2018

Nella guida alla programmazione della prima serata di oggi troviamo diverse pellicole capaci di soddisfare tutti i gusti cinematografici del pubblico. Dalla mente fantascientifica dicon il suo, passando percon The Rock, per approdare acon



In onda sul digitale terrestre:

Su Rai 2 a partire dalle ore 21:05 andrà in onda la pellicola di fantascienza Planet of the Apes - Il pianeta delle scimmie, diretta da Tim Burton, con Mark Wahlberg, Helena Bonham Carter, Tim Roth e Michael Clarke Duncan. Rai 3, invece, trasmetterà alle 21:15 Il giovane favoloso di Mario Mortone in cui Elio Germano interpreta la figura del poeta e scrittore italiano Giacomo Leopardi. Su Canale 5 troviamo la commedia statunitense L'amore non va in vacanza, in onda a partire dalle 21:10, con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black ed Eli Wallach. Su TV8 troveremo dalle 21:25 Soldato Jane, diretto da Ridley Scott, con l’attrice Demi Moore nei panni militari del soldato Jane.

Su Italia 1, alle ore 21: 25, andrà in onda The Mask – Da zero a mito, l’iconica commedia diretta da Chuck Russell con Jim Carrey e Cameron Diaz. Stanley Ipkiss, un timido bancario vessato dall'arcigna padrona di casa e dal capoufficio, trova incredibile che una seducente bionda, Tina Carlyle, voglia parlare con lui anziché col collega Charlie Schumaker, per aprire un conto in banca. In realtà la donna sta filmando l'interno della banca per favorire la rapina di Dorian, il fidanzato gangster che necessita di fondi per conquistare il trono del suo boss, Nico. Allontanato per un malinteso dal Coco Bongo Club, dove Charlie lo ha invitato la sera con due giovani, Ipkiss, bloccato su un ponte per la rottura della sua automobile, trova nel fiume una maschera antica che, una volta indossata gli conferisce un super potere che cambierà per sempre la sua vita.

In onda su Sky:

Su SKY CINEMA PASSION andrà in onda alle 21:00 Ti amo Presidente, il film che racconterà la nascita della storia romantica tra Barack e Michelle Obama. Scritto e diretto da Richard Tanne, l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America è interpretato da Parker Sawyers, mentre l’ex First Lay sarà Tika Sumpter. SKY CINEMA COMEDY trasmetterà alle 21:00 la commediata italiana di Carlo Vanzina Ex: Amici come prima! con Enrico Brignano, Tosca D'Aquino, Anna Foglietta, Alessandro Gassman, Teresa Mannino, Ricky Memphis, Gabriella Pession, Paolo Ruffini e Vincenzo Salemme.



Su SKY CINEMA CLASSICS sarà la volta, invece, di Totò contro il pirata nero. Alle 21:00, in onda su SKY CINEMA CULT, Captain Fantastic con il candidato al premio Oscar Viggo Mortensen. SKY CINEMA HITS presenterà Race - Il colore della vittoria, lungometraggio con Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons, e diretto da Stephen Hopkins. Il biopic narrerà la vita dell'atleta afroamericano Jesse Owens, vincitore di quattro medaglie d'oro alle Olimpiadi del 1936 a Berlino.

Su SKY CINEMA + 24, a partire dalle 21:15, Dwayne Johnson monopolizzerà la serata con il film Baywatch, diretto da Seth Gordon. Nel cast, oltre The Rock, figurano Zac Efron, Priyanka Chopra, Alexandra Daddario, Jon Bass, Kelly Rohrbach, David Hasselhoff, Hannibal Buress e Pamela Anderson. Sulle spiagge di Emerald Bay, in Florida, la sicurezza è assicurata da una squadra di aitanti bagnini capitanati dal tenente Mitch Buchannon, che non si limita però a tutelare i bagnanti e decide di indagare su un pericoloso giro di droga. Pur senza alcuna giurisdizione né ruolo legale, non si tirerà indietro nemmeno quando verranno a galla i primi cadaveri. Nel mentre Mitch deve gestire anche due difficili ingressi nel team: quello di Matt Brody, un campione olimpico caduto in disgrazia e che non sa davvero lavorare in gruppo, e quello dell'imbranato Ronnie, tutt'altro che aitante e nemmeno molto coraggioso, ma dotato di buon cuore oltre che di notevoli abilità informatiche.