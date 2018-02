Questa Sera in TV: i film in onda su Sky e Digitale Terrestre, Venerdì 2 Febbraio 2018

Per questa sera, venerdì 2 Febbraio, la programmazione di Sky e del Digitale Terrestre ci propone molti titoli che potrebbero rivelarsi interessanti, da, Su Sky Cinema Hits, a, su Rai Movie, tutti in onda in prima serata, tra le 21 e le 21:30. Date un'occhiata!

In onda sul Digitale Terrestre

Stasera la programmazione dei canali della nostra tv generalista ci propone, su Rai Tre, La Corrispondenza, film con Jeremy Irons e Olga Kurylenko. La storia parla di una studentessa ossessionata dal senso di colpa per la scomparsa del suo grande amore: il suo professore di astrofisica la aiuterà a ritrovare l’equilibrio perduto.

Italia 1 ci propone invece Big Game – Caccia al Presidente, con Samuel L. Jackson a capo degli USA sperduto nel bosco finlandese: un ragazzino lo aiuterà a salvarsi. Iris, alle 21:00, manda in onda The Town, con Blake Lively e Ben Affleck. Cine Sony invece propone Blue Steel – Bersaglio mortale, con Jamie Lee Curtis. Su Italia 2 va in onda invece Creature del terrore con Bruce Boxleitner e Carol Alt, alle 21:10; LA5 invece proporrà ai suoi spettatori il musical Mamma mia! con Meryl Streep e Pierce Brosnan. Per chi invece ha voglia di divertirsi senza pensare troppo, su Rai Movie potrà godersi Una notte al museo 2: La fuga, con Amy Adams, Ben Stiller, Owen Wilson e Robin Williams.

Su CIELO va in onda In Sex - Una commedia sentimentalmente scorretta: "Celeste è prossima al matrimonio con lo storico fidanzato Juanjo, un noioso professore universitario con il quale però non ha mai avuto un orgasmo. Un giorno conosce, per caso ma non troppo, la bella Jazz, scrittrice di romanzi d'amore, e trascorre con la donna una notte di passione. Da quel giorno Jazz decide di aiutare l'amica / amante a trovare l'uomo giusto, e il maggior candidato sembra essere il cantante di una band metal, selvaggio a letto come sul palco. Da allora Juanjo, arso dalla gelosia, con l'aiuto di un suo studente decide di spiare la fidanzata traditrice, dando il via ad una serie di equivoci e scoprendo come Jazz non sia esattamente chi dica di essere..."



In onda su Sky

Alle 21:00, su SKY CINEMA FAMILY va in onda l'avventura per la famiglia Belle & Sebastien, per la regia di Nicolas Vanier: il cagnolone pastore maremmano Belle e il suo amico umano Sebastien, mostreranno a tutti cosa sia l'amicizia tra un peloso e un piccolo umano.

Su SKY CINEMA MAX invece, chi vorrà potrà godersi La figlia del generale, film del 1999, con protagonisti Madeleine Stowe, Timothy Hutton, James Woods, John Travolta e James Cromwell. Se avete voglia di una commedia, alle 21:00 SKY CINEMA COMEDY propone Ricomincio da capo, film del 1993 con Bill Murray e Andie MacDowell: il protagonista, si ritrova a rivivere infinite volte la stessa giornata.

Su SKY CINEMA CULT andrà invece in onda La Storia di Jack e Rose, con Daniel Day-Lewis e Camilla Belle: "Jack Slavin è un ex ingegnere che abita insieme alla figlia Rose, tra le rovine di una comune da lui fondata, al largo della costa americana. I due vivono in una sorta di isolamento volontario, per condurre uno stile di vita lontano dalle logiche consumistiche, in perfetta armonia con la natura."



Alle 21:15 SKY CINEMA + 24 presenta Hercules - La leggenda ha inizio, con Kellan Lutz, Scott Adkins, Liam McIntyre, Liam Garrigan e Roxanne McKee.



Su SKY CINEMA 1 c'è Fallen, film tratto dalla famosa serie di romanzi per giovani adulti di Lauren Kate: "Lucinda detta 'Luce' viene segregata a Sword and Cross, università e istituto correttivo. La storia di Luce, sta per rivelarsi più che soprannaturale, a metà tra la luce divina del Paradiso, e l'attrazione perversa dell'Oscurità degli Inferi.

Alle 21:15, su SKY CINEMA HITS, il bellissimo Prova a prendermi, per la regia del maestro Steven Spielberg. Con Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen e Nathalie Baye. "Frank W. Abagnale Jr. è il tipico ragazzo americano di buona famiglia degli anni '60. Ma l'improvviso dissesto finanziario del padre e il divorzio dei genitori lo costringono ad andarsene di casa. Ma come sbarcare il lunario? Ad esempio ottenendo una divisa da pilota Pan Am, falsificando assegni della compagnia aerea e comprandosi una macchina marcatrice per alterare i numeri degli stessi. In poco tempo Frank, che cambia identità più velocemente dei propri abiti, diventa una delle priorità dell'Fbi ed in particolare dell'agente Hanratty, esperto in frodi bancarie e come il suo antagonista solo al mondo."

Curiosi di quanto proposto dalle nostre reti televisive per questa sera? Avete già in mente cosa vedere? Ditecelo nei commenti!