Questa sera in TV: i film in onda su Sky e Digitale Terrestre, Venerdì 16 Febbraio 2018

Su Iris, canale 22, dalle ore 21:00 troveremo in prima serata Jack Reacher - La prova decisiva, film d’azione diretto dal regista Christopher McQuarrie e con la partecipazione di Tom Cruise, Rosamund Pike, Jai Courtney, Robert Duvall, Richard Jenkins. Rai Movie manderà in onda alle 21:10 Million Dollar Baby, pellicola diretta da Clint Eastwood, vincitrice nel 2005 di ben quattro statuette agli Academy Awards. Nel cast artistico del lungometraggio figurano Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel, Mike Colter e Lucia Rijker.

Su La5 è la volta della commedia romantica The Wedding Date - L'amore ha il suo prezzo alle 21:10, con Debra Messing, Dermot Mulroney ed Amy Adams. Italia 2, invece, trasmetterà alle 21:10 Final Destination di James Wong. La felicità è un sistema complesso è il titolo in programmazione su Rai 3 a partire dalle 21:15, diretto da Gianni Zanasi con la collaborazione di Valerio Mastandrea, Giuseppe Battiston, Hadas Yaron, Paolo Briguglia, Teco Celio.

Lo slot della prima serata di Italia 1, alle 21:25, sarà occupato da Mad Max: Fury Road, diretto da George Miller con Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Nathan Jones. Ossessionato dal suo turbolento passato, Mad Max (Tom Hardy) crede che il modo migliore per sopravvivere sia muoversi da solo, ma si ritrova coinvolto con un gruppo in fuga attraverso la Terre Desolata su un blindato da combattimento, guidato dall’imperatrice Furiosa (Charlize Theron). Il gruppo è sfuggito alla tirannide di Immortan Joe, cui è stato sottratto qualcosa di insostituibile. Furibondo, l’uomo ha sguinzagliato tutti i suoi uomini sulle tracce dei ribelli e così ha inizio una guerra spietata.

SKY CINEMA FAMILY trasmetterà a partire dalle 21:00 il film d’animazione belga Il castello magico. Tre colori – Film bianco sarà, invece, al centro della programmazione di SKY CINEMA CULT alle ore 21:00, una commedia del 1994 la cui produzione abbraccia diversi paesi come Francia, Svizzera e Polonia. Su SKY CINEMA 1, invece, alle 21:15 è la volta di Drive Hard, film d’azione diretto dal regista Brian Trenchard-Smith, con la partecipazione di Damien Garvey, Christopher Morris, Jesse Spence, Andrew Buchanan, John Cusack.

Su SKY CINEMA HITS la prima serata delle 21:15 è dedicata al lungometraggio del 2016 Gods of Egypt con Gerard Butler, Nikolaj Coster-Waldau, Brenton Thwaites, Chadwick Boseman, Elodie Yung, Courtney Eaton, Geoffrey Rush e John Samaha. Gods of Egypt è un film d'azione e avventura ispirato alla mitologia dell'antico Egitto. Lo spietato Dio delle Tenebre, Set, ha usurpato il trono facendo precipitare nel caos l'impero, un tempo pacifico e prospero. La sopravvivenza del genere umano è in pericolo ma un uomo eroico chiederà aiuto al potente dio Horus, e intraprenderà un viaggio emozionante per salvare il mondo e il suo grande amore. Un'epica battaglia contro Set e i suoi seguaci porterà dei e mortali nell'oltretomba mettendo a dura prova il loro coraggio.