Questa sera in TV: i film in onda su Sky e Digitale Terrestre, Lunedì 19 Febbraio 2018

I film in onda sul digitale terrestre e su Sky di questa sera, Lunedì 19 febbraio 2018, aprono la penultima settimana del mese con una carrellata di storie avvincenti. In particolare segnaliamo la magistrale interpretazione di Rosamund Pike nel thrillered il film storico

In onda sul digitale terrestre:

Iris, canale 22, trasmetterà dalle 21:00 il film premio Oscar La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Su Rai 4, invece, Matt Damon sarà il protagonista della programmazione con la pellicola fantascientifica Elysium, in onda alle ore 21:00. Cine Sony ci regala un classico diretto dal regista Tim Burton, Edward mani di forbice, in onda a partire dalle 21:00.

Lo slot della prima serata di Paramount Channel è occupato alle 21:10 da First Kill, film d’azione con Bruce Willis e Hayden Christensen. La commedia americana Come ammazzare il capo… e vivere felici è il lungometraggio trasmesso da Italia 2 dalle 21:10. Su Italia 1 andrà in onda alle 21:25 il film d’azione Safe con Jason Statham. Il canale Nove proporrà Ace Ventura – Missione Africa con Jim Carrey dalle 21:31.

Su TV8, a partire dalle ore 21:25, verrà trasmesso Gone Girl – L’amore bugiardo di David Fincher con Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Kim Dickens, Emily Ratajkowski. Tratto dal bestseller di Gillian Flynn, il thriller vede protagonista Nick Dunne un uomo che decide di tornare nella sua città natale per aprire un bar. Poco dopo, nel giorno del quinbto anniversario del loro matrimonio, sua moglie scompare misteriosamente e Nick diventa il sospettato numero uno della sua sparizione.

In onda su Sky:

Su SKY CINEMA FAMILY i protagonisti della prima serata saranno i Troll nel film d’animazione Trolls, in onda a partire dalle ore 21:00. Eddie Murphy monopolizzerà la serata di SKY CINEMA COMEDY dalle 21:00 con Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II. Lo spazio del prime time di SKY CINEMA CULT, ore 21:00, è occupato da un lungometraggio italiano, Il padre d’Italia, regia di Fabio Mollo, con Luca Marinelli, Isabella Ragonese, Anna Ferruzzo, Mario Sgueglia, Federica de Cola. Infine, su Cielo, ritornerà dalle 21:15 Liam Neeson con il classico film d’azione Io vi troverò.

SKY CINEMA 1 trasmetterà dalle 21:15 La battaglia di Hacksaw Ridge, diretto da Mel Gibson, con la partecipazione di Andrew Garfield, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths e Luke Bracey. 1942, il giovane Desmond Doss, obiettore di coscienza per motivi religiosi e figlio di un veterano della Prima Guerra Mondiale, decide di arruolarsi per servire il proprio Paese. Dopo un addestramento duro e a tratti umiliante, viene ufficialmente designato come soccorritore nella cruenta battaglia di Okinawa. Senza mai imbracciare un arma, Doss dimostrerà a tutti di essere un grandissimo eroe salvando la vita a 75 uomini e diventando il primo obiettore insignito della Medaglia d’Onore del Congresso, la più alta onorificenza militare Americana.