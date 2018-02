Questa sera in TV: i film in onda su Sky e Digitale Terrestre, Lunedì 12 Febbraio 2018

Scopriamo insieme la programmazione televisiva di questa sera,, sul Digitale Terrestre e su Sky. I titoli in onda sono numerosi, tra questi una particola menzione meritano, la commedia romantica, pellicola incentrata sul movimento suffragista femminile.

In onda sul digitale terrestre:

Su Rai 4, alle ore 21:00, verrà trasmesso Moon, pellicola fantascientifica diretta da Duncan Jones, con Sam Rockwell, Robin Chalk, Dominique McElligott, Matt Berry, Kaya Scodelario. Su Iris, canale 22 del digitale terrestre, sarà la volta di Space Cowboys alle ore 21:00, lungometraggio girato dal regista Clint Eastwood, con Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e James Garner. La5 trasmetterà la commedia romantica Love Actually - L'amore davvero a partire dalle 21:10, con Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, Keira Knightley e Laura Linney. Sul canale Rai dedicato al cinema, Rai Movie, alle ore 21:10 andrà, invece, in onda Tempo di terrore, film western del 1967 diretto da Burt Kennedy con Henry Fonda e Janice Rule.

Su Italia 2 è tempo di cinecomic con Batman Forever alle 21:10, lungometraggio diretto da Joel Schumacher, con Val Kilmer nei panni del protagonista Bruce Wayne / Batman, Chris O’Donnell, Nicole Kidman, Jim Carrey e Tommy Lee Jones. Rai 3 trasmetterà alle 21:15 The Eagle con Channing Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland e Mark Strong. Su Rete 4 troviamo alle ore 21:15 la commedia italiana Bomber di Michele Lupo con Bud Spencer e Jerry Calà. Sylvester Stallone e il suo team di mercenari saranno i protagonisti su Italia 1 alle ore 21:20 nel film I Mercenari 3 - The Expendables. Infine, sul canale Nove, ci sarà Ace Ventura, l'acchiappanimali a partire dalle ore 21:25 con Jim Carrey.

Su TV8, alle ore 21:25, andrà in onda La vita di Adele, Palma d’oro al Festival di Cannes del 2013, diretto da Abdellatif Kechiche con Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Kechiouche e Mona Walravens. Adele è adolescente non ha dubbi: le ragazze stanno coi ragazzi. La sua visione del mondo però inizia a vacillare il giorno in cui incontra Emma, una giovane donna dai capelli blu, che le farà scoprire il desiderio e le permetterà di realizzarsi come donna e come adulta. Sotto lo sguardo di chi la circonda, Adele cresce, cerca se stessa, si perde, si trova di nuovo...

In onda su Sky:

Alle 21:00 su SKY CINEMA FAMILY andrà in onda la commedia L’acchiappadenti con Dwayne Johnson, Ashley Judd, Stephen Merchant, Ryan Sheckler e Seth MacFarlane. SKY CINEMA MAX trasmetterà a partire dalle ore 21:00 Il collezionista di ossa, lungometraggio diretto da Phillip Noyce, con Denzel Washington, Michael Rooker e Angelina Jolie. Il genere poliziesco tornerà su SKY CINEMA COMEDY dalle 21:00 con Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills, il film del 1984 con Eddie Murphy.

SKY CINEMA + 24 manderà in onda a partire dalle 21:15 Il permesso - 48 ore fuori, la pellicola noir italiana diretta da Claudio Amendola con Luca Argentero, Claudio Amendola, Giacomo Ferrara, Valentina Bellè e Antonino Iuorio. Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley, Anthony Hopkins, Nadia Hilker sono i protagonisti del film Autobahn - Fuori controllo, diretto da Eran Creevy, in onda su SKY CINEMA 1 a partire dalle ore 21:15.

Sempre alle 21:15 su SKY CINEMA HITS troveremo Suffragette, regia di Sarah Gavron con Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben Whishaw e Meryl Streep. Suffragette è un film drammatico che ripercorre la storia delle militanti del primissimo movimento femminista, donne costrette ad agire clandestinamente in uno Stato sempre più brutale. In lotta per il riconoscimento del diritto di voto, sono donne che appartengono alle classi colte e benestanti e tra loro alcune lavorano, ma sono tutte costrette a constatare che la protesta pacifica non porta ad alcun risultato. Radicalizzando i loro metodi e facendo ricorso alla violenza come unica via verso il cambiamento, queste donne sono disposte a perdere tutto nella loro battaglia per l'eguaglianza: il lavoro, la famiglia, i figli e la vita. Un tempo anche Maud è stata una di queste militanti.