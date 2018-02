Questa Sera in TV: i Film in onda su Sky e Digitale Terrestre, Giovedì 8 Febbraio 2018

Vediamo i film che andranno in onda oggi, giovedì 8 febbraio 2018, per la prima serata delle emittenti televisive nostrane. Oltre alla terza serata del Festival di Sanremo, chiaramente! Su Sky, da non perdere, c'è Eddie The Eagle - Il coraggio della follia, su Tv8 Point Break, su Rai 3 The Tourist e, su Italia 1.

In onda sul Digitale Terrestre:

Su Rai Due, alle 21:05 va in onda la commedia Un anno da leoni diretto dal regista David Frankel con Owen Wilson e Jack Black. Su Rai Tre, alle 21:15, potremo vedere The Tourist, film diretto da Von Donnersmark con Johnny Depp e Angelina Jolie; su Canale 5, sempre alle 21:15, per la regia di Greg Berlanti, va in onda Tre all’improvviso, con Katherine Heigl e Josh Duhamel. Su Rete4 invece, alle 21:15 chi vorrà potrà scegliere il thriller intitolato Il buio dell’anima, diretto da Neil Jordan, con Jodie Foster e Terrence Howard. Su Tv8, dalle ore 21:30, c'è Point Break: Punto di Rottura, diretto da Kathrin Bigelow, con Patrick Swayze e Keanu Reeves. Su Cielo, alle 21:15, va in onda Trappola sulle Montagne Rocciose per la regia di Geoff Murphy, con Steven Seagal.

Su Italia 1, alle ore 21:25 c'è I soliti sospetti diretto da Bryan Singer, con Kevin Spacey Chazz Palminteri e Stephen Baldwin. "Ne I soliti sospetti cinque uomini dalla fedina penale sporca vengono prelevati e interrogati per il sospetto che almeno uno di loro sia coinvolto nel furto di un carico di fucili: nessuna prova a certa però gli viene imputata, e dopo alcune ore in cella vengono rilasciati. Nella loro congiunta permanenza dietro le sbarre però i pregiudicati (il truffatore invalido Verbal Kint, lo scassinatore Todd Hockney, i ricettatori McManus e Fenster e l'ex-poliziotto Dean Keaton) hanno modo di ordire un piano che potrebbe garantire loro un grosso guadagno. Quando anche Keaton, l'unico reticente inizialmente sia per questioni di cuore che per il tentativo di cambiare realmente vita, accetta la proposta i Nostri rapinano un trafficante di pietre preziose avente contatti con le forze dell'ordine. Con il colpo andato a buon fine la neonata banda è pronta ad una nuova missione durante la quale però le cose non vanno come previsto, con la morte di tre guardie del corpo custodenti la merce da rubare. Sarà solo l'inizio dei guai, che diventeranno sempre più pericolosi con l'entrata in scena del misterioso personaggio di Keyser Söze..."

In onda su Sky:

Alle 21:00, su SKY CINEMA MAX c'è Rogue One: A Star Wars Story, per la regia di Gareth Edwards. Con Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen e Riz Ahmed. "Star Wars: Rogue One è il primo spin-off della saga di Guerre Stellari, il primo film di una nuova serie cinematografica ambientata nell’universo di Star Wars e una nuova epica avventura. In un periodo di conflitto un improbabile gruppo di eroi intraprende una missione per sottrarre i piani della più potente arma di distruzione di massa mai ideata dall’Impero, la Morte Nera. Questo evento, fondamentale per la storia di Star Wars, spingerà delle persone ordinarie a unirsi per realizzare imprese straordinarie, diventando parte di qualcosa di più grande."

Alle ore 21:15, su SKY CINEMA HITS c'è Eddie the Eagle - Il coraggio della follia, diretto da Dexter Fletcher, con Taron Egerton, Hugh Jackman, Christopher Walken, Keith Allen, Jim Broadbent. "Eddie The Eagle - Il coraggio della follia narra del famoso sciatore olimpico Eddie "The Eagle" Edwards, diventato una sorta di eroe nazionale per le sue performance nel salto con gli sci durante le Olimpiadi Invernali del 1988 a Calgary, nonostante i suoi rinomati problemi alla vista. Jackman interpreta Chuck Berghorn, un esperto di sci che aiuta Edwards nella preparazione atletica. Il film è diretto da Dexter Fletcher e prodotto da Matthew Vaughn."

Per quanto riguarda gli altri canali, su SKY CINEMA PASSION alle 21:00 va in onda 50 volte il primo bacio, con Adam Sandler e Drew Barrymore. Sempre alle 21:00 va in onda, su SKY CINEMA CULT, Manglehorn, per la regia di David Gordon Green, con Al Pacino e Holly Hunter. Allo stesso orario, le 21:00, COMEDY CENTRAL presenta invece Affare Fatto, con Vince Vaughn, Tom Wilkinson, Dave Franco e Sienna Miller. Su SKY CINEMA + 24, alle 21:15, c'è Pay the Ghost, con Nicholas Cage; infine, su SKY CINEMA 1, alle 21:15, va in onda Baywatch, con Dwayne Johnson e Zac Efron.