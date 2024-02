Quentin Tarantino: 'West Side Story capolavoro come Mad Max: Fury Road, meritava l'Oscar'

In attesa di capire se avrà Tom Cruise nel cast di The Movie Critic, il regista Quentin Tarantino è stato ospite della nuova puntata del podcast di Bret Easton Ellis, durante la quale ha incensato West Side Story di Steven Spielberg definendolo un capolavoro assoluto.

Il regista di C'era una volta a Hollywood e Bastardi senza gloria ha dichiarato che, a parer suo, il remake di Spielberg è superiore all'originale e che avrebbe meritato di vincere l'Oscar al miglior film, prima di paragonarlo a Mad Max: Fury Road di George Miller, altro capolavoro che ha mancato la vittoria al più ambito degli Academy Awards.

"Ho semplicemente adorato West Side Story" ha detto Tarantino a Bret Easton Ellis. "Il miglior film del 2021, e avrebbe dovuto vincere l’Oscar a mani basse, insieme al ragazzo che interpretava Riff, che avrebbe dovuto vincere l’Oscar come miglior attore non protagonista. È l’unico film che ho visto, da solo, al cinema, due volte. É oltre l'immaginabile. Lo metterei lì nell'Olimpo insieme a Fury Road". Anche l'autore di American Psycho e Meno di zero si è detto d'accordo con Tarantino, aggiungendo che West Side Story è il più grande film di Spielberg dai tempi di Munich.

West Side Story, lo ricordiamo, è stato nominato a sette Oscar, incluso quello per il miglior film. In quell'edizione il premio principale dell'Academy andò a Coda, che per qualche motivo fu preferito a West Side Story, Il potere del cane, Licorice Pizza, Nightmare Alley, Don't Look Up, Dune e Drive my car, oltre a Belfast e King Richard.