Quentin Tarantino vorebbe il suo Star Trek vietato ai minori

Karl Urban, attore della nuova saga di Star Trek vorrebbe rendere la sua versione dell'iconico franchise di fantascienza vietata ai minori. Al momento il futuro della saga prevede due progetti separati in sviluppo.

Da una parte abbiamo Star Trek 4, pellicola che dovrebbe essere diretta da S.J. Clarkson ma che rischia di perdere due tasselli essenziali del cast, Chris Pine e Chris Hemsworth, a causa di un problema legato agli stipendi. Il film, infatti, dovrebbe basarsi sull'incontro tra i personaggi dei due attori, rispettivamente James T. Kirk e George Kirk.

Il secondo progetto dovrebbe essere quello affidato al mitico Quentin Tarantino, anche se dopo la notizia diffusa l'anno scorso non è arrivata alcuna conferma ufficiale che il film andrà effettivamente in porto. Essendo la violenza e i contenuti maturi una componente essenziale del regista, una delle domande più frequenti su questo Star Trek riguarda il rating R.

Alcuni membri della saga attuale hanno espresso il desiderio di vedere la versione di Tarantino vietata ai minori, e stando a quanto dice Urban anche il regista sembrerebbe dello stesso avviso. "Quentin Tarantino è andato nell'ufficio di J.J. Abrams e gli ha mostrato l'idea per un film di Star Trek. Conosco qualche dettaglio al riguardo e non dovete preoccuparvi che sia piena di cose oscene. Vuole un rating R per avere più margine d'azione. Se non è PG e qualcuno viene risucchiato nello spazio potremmo vedere qualche sbudellamento prima, questo gli da più spazio per fare quello che vuole."

Sicuramente un'autore come Tarantino avrà bisogno di un certo spazio in cui muoversi, arrivando da pellicole dove ha potuto esprimere tutta la sua creatività, contenuti maturi compresi. Voi cosa ne pensate? Vorreste vederne una versione vietata ai minori? Fatecelo sapere nei commenti.