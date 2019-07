Quentin Tarantino e Uma Thurman hanno recentemente parlato di Kill Bill Vol. 3

In Italia vedremo il suo nono e (idealmente) penultimo film, C'era una volta a Hollywood, solo a settembre, eppure nel lungo press tour del progetto il buon Quentin Tarantino è stato soprattutto bersagliato di domande su quello che sarà il suo prossimo lavoro, dato che dovrebbe essere nelle sue intenzioni l'ultimo dedicato al cinema.

È così che si è cominciato a puntare gli occhi su di un suo Star Trek "dalle atmosfere simili a quelle di Pulp Fiction, ma nello spazio" - parole sue -, mentre parallelamente l'autore ha rivelato di aver scritto qualche bozza di una possibile serie televisiva western chiamata Bounty Law, su cui amerebbe lavorare. Questo non solo significa che il ritiro riguarderebbe esclusivamente il cinema (dato che continuerebbe a produrre in tv, a teatro, come scrittore e poeta), ma anche che nella testa di Tarantino c'è in realtà un bel po' di confusione e tanti progetti ancora da realizzare, tra cui ad esempio anche il bentrovato Kill Bill Vol. 3, di cui a quanto pare è recentemente tornato a parlare con la protagonista Uma Thurman.



Curiosamente, il setting di un possibile terzo capitolo era stato praticamente impostato già dal Vol. 1, quando, dopo aver ucciso Vernita Green, la Sposa diceva alla figlioletta testimone dell'omicidio: "Quando sarai grande, se ti brucerà ancora, ti aspetterò". Il fatto è che da allora se ne è parlato sporadicamente e non c'è mai stato un nulla di fatto, con l'arrivo di altri lungometraggi che più interessavano il regista.



A tal proposito, Tarantino ha spiegato podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz di essere tornato proprio a discutere di Kill Bill Vol. 3 proprio la scorsa settimana: "Io e Uma Thurman ne abbia giusto discusso giorni fa, se devo essere completamente onesto al riguardo. Ci ho pensato molto, in passato e ne siamo tornati a parlare la scorsa settimana. Se qualcuno dei miei film dovesse saltare fuori da altri miei film, quello sarebbe proprio Kill Bill Vol. 3".



Chissà che non possa allora arrivare seriamente nelle sale.