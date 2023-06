Quentin Tarantino trova ridicolo offendersi per un film: 'Non accetto quel termine'

Chi conosce la filmografia di Quentin Tarantino ha di certo notato come questi non si risparmi mai quando si tratta di manifestare sangue e violenza sullo schermo. Allo stesso modo si permette di cambiare "il corso della storia" quando affronta vicende che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura mondiale.

Di certo chi è sensibile al sangue, alla violenza ed a certe terminologie razziste, non può essere considerato un fan di Quentin Tarantino.

La libertà creativa concessa al regista di Pulp Fiction è. ovviamente, un privilegio nell'industria cinematografica, non tutti possono permettersi di fare ciò che vogliono e gestire a propria discrezione ogni aspetto del lavoro come fa lui.

Questo rende certamente più logico il fatto che, come ha dichiarato a Liberation, non gli importa che qualcuno possa ritenere offensiva la sua arte.

"Ci si può offendere per molte cose, ma ritengo che il più delle volte chi si ritiene offeso da un film abbia una mente molto ristretta. L'arte non è offensiva, andiamo" ha detto Tarantino.

"In alcuni casi posso capirlo, ma parlando sinceramente è ridicolo offendersi per una cosa simile. C'è stata una pellicola uscita negli ultimi anni, non dirò quale, che mi ha fatto sentire un po' così, ma più ci pensavo e più realizzavo che era solo un mio problema, è solo un fottuto film" ha concluso il regista.

La vera domanda da porsi adesso però è, quale regista può essere stato in grado di offendere la mente dietro Kill Bill?

Nel mentre che ci pensiamo, che ne dite di leggervi la nostra recensione di C'era una volta ad Hollywood? Sperando che non abbia offeso nessuno.

Se ve lo siete perso, ecco perché il cinema è meglio della TV secondo Tarantino.