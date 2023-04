Quentin Tarantino, The Movie Critic: 'No storia di vendetta, il protagonista è un Lui'

Il tour promozionale di Quentin Tarantino per l'uscita del suo nuovo libro Cinema Speculation è ancora in corso, e durante l'ultima serata a Barcellona, in Spagna, l'autore ha condiviso alcune novità sul suo decimo e ultimo lungometraggio, The Movie Critic.

Dopo aver smentito - durante la presentazione del suo libro a Parigi - che la protagonista di The Movie Critic sarà basata su Pauline Kael, influente critica cinematografica molto popolare negli anni '70, dal palco della Catalogna l'autore adesso ha chiarito che il protagonista della storia sarà un Lui, suggerendo anche una trama molto diversa da quelle da 'film di vendetta' alle quali il suo cinema ha abituato i cinefili di tutto il mondo: "Ci sono state molte speculazioni su chi sarà il protagonista del film, in queste settimane. E sì, posso confermare che è un critico cinematografico davvero esistito, ma uno molto poco conosciuto" ha confermato l'autore, che poi ha aggiunto: "E il film non sarà quella che si potrebbe definire una 'storia di vendetta'."

Possibile, a questo punto, esclusa Pauline Kael, che il protagonista di The Movie Critic sia William Margold? Del resto, sono molti i legami tra l'autore e (poco famoso) critico cinematografico. Oltre a citarlo espressamente nel suo ultimo libro - nel capitolo dedicato ad Hardcore di Paul Schrader - Tarantino è solito scrivere di film sul sito web ufficiale del suo cinema New Beverly sotto lo pseudonimo di Jim Sheldon, un personaggio inventato che fa il critico per l'Hollywood Press (una rivista porno degli anni '70 a buon mercato che presentava critiche cinematografiche mainstream) basato proprio su William Margold. Come se non bastasse, negli ultimi anni della sua vita, Margold aprì un suo blog in cui parlava di come Tarantino fosse un fan accanito della sua critica cinematografica.

Continuano le speculazioni, mentre la data d'inizio delle riprese - previste per quest'estate a Los Angeles - si avvicina sempre di più: rimanete sintonizzati.