Quentin Tarantino ha visto Tenet di Christopher Nolan: 'Forse devo rivederlo!'

Quentin Tarantino aveva lodato Dunkirk di Christopher Nolan definendolo il secondo miglior film del decennio, e dopo la pubblicazione del romanzo di C'era una volta a Hollywood, l'autore si è concentrato sulla nuova fatica dello stimato collega, Tenet.

Da noto onnivoro di cinema qual è, Tarantino ha ammesso di essersi precipitato a vedere Tenet durante la sua prima run cinematografica, nell'agosto 2020: parlando con ReelBlend per promuovere l'uscita del suo primo romanzo, al regista è stato chiesto di esprimere un giudizio sul film di Nolan. La divertente risposta è diventata immediatamente virale: “Penso di aver bisogno di rivederlo" ha detto ridendo, per poi ripetere: "Penso di aver bisogno di rivederlo.”

Più avanti nell'intervista, Tarantino ha ovviamente elaborato la sua risposta, allestendo un paragone con il precedente film di Nolan, Dunkirk: "Okay, è stata una risposta di merda, ma ecco il punto: ad essere onesti, non credo di aver capito davvero la grandezza di Dunkirk fino a quando non l'ho visto per la terza volta. Voglio dire, la prima volta che l'ho visto non sapevo cosa pensarne. Mi era piaciuto, ma era stata un'esperienza talmente grande che non credo nemmeno di averlo pensato come ad un film. Solo quando l'ho visto per la terza volta, ad esempio, mi sono reso conto che il film stava andando avanti e indietro nel tempo. Voglio dire, quel film è un'esperienza così sovraccarica ed esplosiva che mi ci sono volute almeno altre due volte intere prima di poterlo comprendere pienamente - alla terza volta ho effettivamente visto il film che stavo guardando, nelle visioni precedenti ero stato sovraccaricato dalle sensazioni che mi arrivavano."

Insomma, il giudizio di Quentin Tarantino su Tenet è parziale e sospeso, rimandato alle prossime visioni: e considerato che, a differenza di Dunkirk, lo sci-fi con Robert Pattinson e John David Washington mescola letteralmente i tempi nello stesso spazio senza ricorrere al montaggio, è probabile che questa volta Tarantino avrà bisogno più di tre visioni per esprimere un giudizio definitivo.