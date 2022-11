Quentin Tarantino contro Taxi Driver: C'è un grosso dettaglio che indebolisce il film

In questi giorni Quentin Tarantino ha svelato i due film che lo hanno traumatizzato ma nel suo nuovo libro, il saggio sul cinema degli anni '70 intitolato 'Cinema Speculation', l'autore se l'è presa con Taxi Driver di Martin Scorsese.

Nonostante l'autore di C era una volta a Hollywood abbia più volte citato il neo-noir con Robert De Niro come uno dei suoi film preferiti di sempre, nel libro si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell'opera, citando quello che per lui è sempre stato un difetto incomprensibile che indebolisce Taxi Driver. Tarantino infatti sostiene che la Columbia Pictures abbia notevolmente attenuato la visione originale dello sceneggiatore Paul Schrader e che il film sarebbe stato nettamente migliore se Scorsese avesse girato la sceneggiatura originale senza apportare revisioni. La più grande lamentela di Tarantino è rivolta alla razza di diversi personaggi secondari, in particolare quella del magnaccia Sport (Harvey Keitel), che originariamente nella sceneggiatura di Schrader era descritto come un uomo di colore (molto più in linea con i vari magnaccia che pullulavano per le strade della New York di quegli anni).

Il regista sostiene che Travis Bickle di Robert De Niro è un personaggio fondamentalmente razzista, e che mostrare maggiormente le sue interazioni con gli afroamericani avrebbe reso il film molto più forte. "Il film rende evidente che il protagonista considera i maschi neri come figure appartenenti ad una criminalità malevola", scrive Tarantino nel suo libro. “Devono essere temuti o almeno evitati. E dal momento che guardiamo il film dal punto di vista di Travis, lo facciamo anche noi. Ma la Columbia chiese a Schrader di cambiare la razza del personaggio di Sport, perché le rivolte razziali di alcuni anni prima gettavano ancora una lunga ombra. Possibile che la Columbia fosse timida nei confronti di un film che già di per sé partiva molto provocatorio come Taxi Driver? Diavolo sì, più di trent'anni dopo la Columbia Pictures sarebbe stata timida di fronte a 'Django Unchained'".

'Cinema Speculation' è già disponibile per l'acquisto, ma solo se masticate l'inglese: la versione italiana del libro non ha ancora una data d'uscita in Italia.