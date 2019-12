Quentin Tarantino ha svelato i suoi film preferiti di questo 2019

Anche quest'anno Quentin Tarantino non ha deluso i propri fan e ha rivelato quali sono state le pellicole che più lo hanno impressionato nel corso di quest'ultimo anno, che lo ha visto tornare alla regia con lo splendido C'era una volta a... Hollywood.

A rivelarlo è stato Erik Weber di Awards Ace, il quale ha incontrato ieri sera il regista con cui ha parlato e questi gli avrebbe rivelato la classifica dei primi tre film che più lo hanno colpito nel corso del 2019 e due di questi sono film horror. Il film più apprezzato da Tarantino è stato l'immenso The Irishman di Martin Scorsese, l'epopea gangster con al centro il personaggio di Frank Sheeran, interpretato da Robert De Niro, che attraverso più di mezzo secolo di storia americana. Gli altri due film nominati dal regista sono due pellicole horror: stiamo parlando di Crawl, monster movie diretto da Alexandre Aja, e di Doctor Sleep, l'adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King diretto da Mike Flanagan, che purtroppo non ha avuto molta fortuna al box-office.

Quest'anno è stato senza dubbio un anno da ricordare per Tarantino: il suo ultimo film C'era una volta a... Hollywood ha incontrato il plauso di pubblico e critica sia al Festival di Cannes, dove era stato presentato in anteprima, sia una volta uscito in sala, dove ha incassato a livello complessivo la bellezza di 372 milioni di dollari.

A questo punto gli rimane un solo film da realizzare per arrivate alla fatidica cifra dei 10 film in carriera, che da tempo si è posto come traguardo. Più di recente ha infatti dichiarato: "Di solito quando termino uno script andiamo direttamente in produzione, con le riprese, ma quando ho finito 'Hollywood' non ero ancora pronto a partire. Parte della ragione per cui non ero pronto era perché ero stato davvero preso dalla scrittura in quel periodo. Quindi, una volta terminato lo script di C'era una volta a... Hollywood, l'ho messo da parte e ho scritto un'opera teatrale. E poi ho scritto una serie TV da cinque episodi. E al momento sto scrivendo un libro e spero di completarlo nei prossimi tre mesi. Quindi la scadenza sarebbe presumibilmente marzo e una volta terminato spero di potermi dedicare all'opera teatrale, e una volta completata anche quella - in teoria - potrei dedicarmi alla serie TV e dopo - solo allora - potrei iniziare a pensare a qualcosa per il mio decimo film".

Su queste pagine potete recuperare la recensione di C'era una volta a Hollywood, che dal 22 novembre scorso è disponibile in versione digitale negli USA; la versione home video in Blu-ray 4K, Blu-Ray e DVD arriverà il 10 dicembre prossimo.