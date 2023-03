Quentin Tarantino ha svelato chi fu la persona che lo spinse a diventare sceneggiatore

In attesa di scoprire se il suo decimo e ultimo film The Movie Critic tirerà i fili del famoso Tarantino Cinematic Universe, torniamo alle origini della carriera di Quentin Tarantino per scoprire l'identità della persona che lo spinse a perseguire la carriera di sceneggiatore.

Nelle pagine conclusive del suo nuovo libro Cinema Speculation, arrivato in questi giorni in Italia grazie a La nave di Teseo, il regista e sceneggiatore ha svelato che, sebbene la sua passione per il cinema sia nata fin dalla tenera età, i primi tentativi di scrivere un film originale sono stati ispirati da Floyd Ray Wilson: se il nome non vi suona familiare, state tranquilli perché non ha nulla a che fare con le personalità di Hollywood.

Come raccontato dall'autore, Floyd negli anni '70 era il ragazzo di Jackie, la migliore amica della madre del giovane Quentin, un tipo un po' losco dai traffici mai del tutto chiari (che nel libro ironicamente - ma non troppo - viene paragonato addirittura ad Ordell Robbie, il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson nel terzo film di Quentin Tarantino Jackie Brown) che per un motivo e per l'altro per un periodo di tempo finì con l'abitare in affitto con Quentin e sua madre. Floyd, afroamericano, era un grande appassionato di cinema nero e di film di exploitation, e Tarantino lo descrive come l'unico adulto in grado di reggere una conversazione di cinema con lui.

Prima di chiudere il libro, Tarantino svela che Floyd una volta gli fece leggere due sceneggiature originali che aveva scritto, una incentrata sullo spirito di un ex schiavo che torna per punire i discendenti degli schiavisti, un'altra sull'epopea western di un cowboy nero ... idea che Tarantino ammette di aver omaggiato in Django Unchained (che però, l'autore ci tiene a sottolineare, non contiene alcuna scena tratta dalla sceneggiatura di Floyd, e in generale la storia è totalmente diversa da quella del film con Jamie Foxx). Comunque, Tarantino scrive: "Un'influenza ancora maggiore sta nel fatto che a casa mia ci fosse uno che cercava di diventare sceneggiatore. Mi spinse per la prima volta a considerare di scrivere dei film. Se imparai a come mettere in pagina una sceneggiatura, è perché avevo visto quello che faceva Floyd".

E nel finale commovente, Tarantino ammette: "Quando salii sul podo degli Oscar e presi in mano la statuetta dorata per la sceneggiatura di Django, Floyd era morto da un pezzo. Non so come morì, dove morì, e neanche dove è sepolto. Ma so che avrei dovuto ringraziarlo."