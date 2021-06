Quentin Tarantino: svelata data d'uscita del libro di C'era una volta a Hollywood!

Tramite un post sul sua profilo ufficiale del social network Facebook, Elisabetta Sgarbi ha svelato la cover e la data di uscita italiana del romanzo di C'era una volta a Hollywood, il primo libro scritto dal cineasta Quentin Tarantino.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo l'edizione italiana del libro sarà impreziosita da una copertina unica, diversa dalle altre edizioni internazionali, che secondo quanto rivelato dalla Sgarbi è stata di gradimento dello stesso Tarantino. "Ecco la copertina del primo attesissimo romanzo di Quentin Tarantino, 'C’era una volta a Hollywood'", si legge nel post. "Diversa da quella delle altre edizioni nel mondo, è piaciuta molto a Quentin Tarantino, un narratore vero anche nel suo cinema. In libreria dal 1 luglio per La nave di Teseo".

Il libro è già preordinabile sul sito dell'editore e su Amazon: come ha precisato Quentin Tarantino nel corso di una recente intervista promozionale, il romanzo di C'era una volta a Hollywood non sarà una semplice novelizzazione del film candidato a 10 premi Oscar, bensì una sorta di remake o 'ripensamento' dell'intera storia, per usare un termine già scelto dall'autore. Come molti forse non sanno, infatti, prima di essere trasposto al cinema e quindi adattato in una sceneggiatura, C'era una volta a Hollywood nacque come libro e Tarantino vi si dedicò per parecchi anni prima di decidere di trarre un film dal materiale che aveva messo insieme.

