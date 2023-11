Quentin Tarantino svela la lista di 20 film inguardabili: ma che gusti ha?!

The Movie critic chiuderà la carriera di Quentin Tarantino nel mondo del cinema, e il Los Angeles Times ha condiviso una lista di quelli che, secondo il regista, sono 20 film “inguardabili”. Sappiamo che Quentin Tarantino non si è mai tirato indietro dall’esprimere opinioni controverse, ma alcuni titoli di questa lista vi stupiranno per davvero.

20. La donna che visse due volte (1958)

19. Intrigo internazionale (1959)

18. Brewster McCloud (1970)

17. Le notti di Salem (1979)

16. Stripes - Un plotone di svitati (1981)

15. Halloween II (1981)

14. S.O.S. fantasmi (1988)

13. Indiana Jones e l'ultima crociata (1989)

12. Twin Peaks: Fuoco cammina con me (1992)

11. Ricomincio da capo (1993)

10. Natural Born Killers (1994)

9. Scream (1996)

8. Rushmore (1998)

7. Matrix Reloaded (2003)

6. Matrix Revolutions (2003)

5. Hunger Games (2012)

4. Operazione U.N.C.L.E (2015)

3. Star Wars: Il risveglio della forza (2015)

2. Atomic Blonde (2017)

1. Tenet (2020)

Questo l’elenco dei film che il regista di “C’era una volta a Hollywood” ha stilato. Se alcuni titoli potrebbero effettivamente essere condivisibili, per altri sorgono dei grossi dubbi. In particolare, fa uno strano effetto leggere come primi due titoli “La donna che visse due volte” e “Intrigo Internazionale”. Due film di Alfred Hitchcock reputati capolavori dalla critica a livello mondiale e che hanno fatto scuola a un numero incredibile di registi. Tra gli altri nomi importanti c’è anche David Lynch con “Twin Peaks: fuoco cammina con me” e “Natural Born Killers” di Oliver Stone, scritto da Tarantino stesso, che chiese di far rimuovere il suo nome dai credits dopo aver visto (neanche per intero) il risultato finale. E infine al primo posto c’è proprio uno dei registi più acclamati, Christopher Nolan, con Tenet. E dato che parliamo di liste, ecco la nostra classifica dei film di Quentin Tarantino dal peggiore al migliore. E voi cosa ne pensate della classifica di Tarantino, siete d’accordo con lui o no? Fatecelo sapere nei commenti.