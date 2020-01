Quentin Tarantino svela il futuro di Rick Dalton dopo C'Era Una Volta a Hollywood

In una recente intervista promozionale, il regista e sceneggiatore Quentin Tarantino ha spiegato cosa succede al Rick Dalton di Leonardo DiCaprio alla fine di C'Era Una Volta a Hollywood.

Qualora non fosse già stato esplicitato abbastanza nel titolo, vi avvisiamo che l'articolo contiene spoiler sul finale del film:

"L'intero incidente con il lanciafiamme e gli hippy ha avuto un ruolo fondamentale per la carriera di Rick", ha dichiarato Tarantino. "Nessuno magari ha saputo quanto sia stato davvero grosso il problema, ma è stato comunque un problema piuttosto grosso. E il fatto è averli uccisi col lanciafiamme, con uno dei cimeli del suo film più famoso, lo rende un attore di nuovo molto richiesto. Voglio dire, magari non richiesto come era richiesto Michael Sarrazin a quel tempo, ma tutta la storia gli ha portato molta pubblicità, quindi all'improvviso The 14 Fists of McCluskey è tornato in programmazione su Channel 5 durante la Combat Week e roba del genere. E così gli vengono offerte un paio di parti: quelle a basso budget, ma quelle da studio."

Insomma, il lieto fine nella grande favola hollywoodiana di Tarantino sembra essere stato doppio, non solo per Sharon Tate ma anche per la carriera di Rick Dalton.

