Quentin Tarantino svela il suo film preferito del 2019 e no, non lo indovinereste mai

Lo sceneggiatore e regista Quentin Tarantino, che quest'anno con Once Upon a Time in Hollywood è in forte sapore di Oscar, ha eletto come suo film preferito del 2019 Crawl, l'horror estivo in sala alligatori diretto da Alexandre Aja e prodotto da Sam Raimi.

A rivelarlo è stato Peter Hammond, illustre reporter di Deadline, che ha fatto lo scoop durante il party dei Governors Awards:

“Tarantino mi ha detto che, per quanto incredibile possa sembrare, pensa che il suo film preferito di quest'anno finora sia Crawl. Esatto, il film di alligatori e uragani diretto da Alexandre Aja che la Paramount ha pubblicato un paio di settimane prima che C'Era Una Volta a Hollywood uscisse a luglio. Tarantino ha detto che lo ha impressionato in ogni modo, in termini di puro cinema."

Ricordiamo che Tarantino è, insieme alla Sony Pictures, in piena fase promozionale in vista della stagione dei premi, con C'Era Una Volta a Hollywood tornato nelle sale con dieci minuti di scene inedite. La major spingerà tantissimo per la corsa agli Oscar sia per Tarantino come regista e sceneggiatore, sia per il film sia ovviamente anche per gli attori, da Leonardo DiCaprio (miglior attore) a Brad Pitt (miglior attore non protagonista) passando per Margot Robbie (miglior attrice non protagonista).

