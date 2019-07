Quentin Tarantino svela i film che hanno ispirato C'Era Una Volta a Hollywood

Durante un'intervista di tre ore concessa al Pure Cinema Podcast di Elric Kane e Brian Saur, il regista Quentin Tarantino ha svelato quali film degli anni '60 e '70 gli hanno fornito l'ispirazione per la realizzazione di C'Era Una Volta a Hollywood.

Tra i tanti film nominati vi segnaliamo Mad Bomber - L'Uomo Sputato dall'Inferno, di Bert Gordon con protagonista Vince Edwards (1973), Barbarella di Roger Vadim (1968), Viaggio Allucinante di Richard Fleischer (1968), El Verdugo di Tom Gries (1969), Cat Ballout con Jane Fonda (1965) e La Caccia di Arthur Penn (1966), con Marlon Brando, Robert Redford e Jane Fonda.

"Ho fatto una cosa relativa agli anni '60, ma non volevo limitarmi al setting, volevo entrare all'interno della Hollywood di cui parlava questo film" ha spiegato Tarantino. "Ma si parla anche della transizione da TV a film, un grosso argomento molto attuale."

Per quanto riguarda gli attori che hanno ispirato Rick Dalton, ovvero il personaggio di Leonardo Di Caprio, l'autore di Pulp Fiction ha rivelato:

"Rick Dalton è costituito da tanti elementi di diversi attori. In lui c'è un po' di George Maharis, un po' di Edd Byrnes, un po' di Tab Hunter, un po' di Vince Edwards. Erano tutti tipi di bell'aspetto che trascorsero la maggior parte delle loro carriere con i pettini in tasca, e poi all'improvviso l'industria cambiò e tutti i ruoli dei protagonisti venivano dati a tipi androgini dai capelli ispidi, tipi come Michael Sarrazin, Peter Fonda, Michael Douglas. In quegli anni se uno come Rick Dalton fosse riuscito ad ottenere una parte, probabilmente sarebbe stata quella del poliziotto che dava la caccia ai protagonisti."

