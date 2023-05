Quentin Tarantino spiega perchè il cinema è meglio della TV: 'Tutta telenovela'

Non stupiscono le parole di Quentin Tarantino. Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico ha detto la sua alla domanda: meglio il cinema o la TV? Adesso che le sceneggiature televisive hanno raggiunto vette sempre più alte, la televisione è competitiva ora più che mai.

Ma per Quentin Tarantino, attualmente impegnato nella realizzazione del suo primo fumetto che racconterà la sua vita, non c'è storia: il cinema è meglio della televisione.

"Non affilo l'ascia contro la televisione, va bene? Non ho niente contro la televisione - ha detto il regista a Deadline - ma tutti guardano tutti questi programmi e sono solo soap opera. Può essere molto divertente mentre lo guardi, ma alla fine è tutta una telenovela".

Per Tarantino, la televisione non sarebbe in grado di trasmettere le stesse emozioni del cinema: "Impari a conoscere un gruppo di personaggi, in un certo senso conosci tutti i loro retroscena - sottolinea Tarantino - e poi li guardi combattere o collegarsi o questo o quello e l'altro. Ed è solo una telenovela. È molto coinvolgente mentre lo guardi. Ma quando finisce, tre settimane dopo aver visto l'ultimo episodio, di solito non provo le stesse sensazioni che provo dopo aver visto un buon film. Eppure, quando lo guardo, è avvincente".

Se sono le emozioni quelle che manovrano la settima arte, potremo dire che Quentin Tarantino nel corso del suo percorso cinematografico ne ha regalate di contrastanti al suo pubblico. Lo sapevate che Quentin Tarantino voleva il "suo" James Bond? Chissà quanta adrenalina avrebbe garantito a una versione pulp dello 007 più famoso del cinema.