Quentin Tarantino, Shannon Lee furiosa: 'Smettetela di spiegarmi chi era Bruce Lee'

Dopo le recenti dichiarazioni di Quentin Tarantino sulla sua rappresentazione di Bruce Lee in C'era una volta Hollywood, in cui il regista ha fatto notare che la sua mancanza di rispetto nei confronti degli stuntman americani, è arrivata l'inevitabile risposta di Shannon Lee, che già ai tempi aveva criticato la versione del padre vista nel film.

"Mentre sono grata che il signor Tarantino abbia così generosamente riconosciuto a Joe Rogan che potrei provare dei sentimenti per la sua rappresentazione di mio padre, sono anche grata di avere l'opportunità di dire questo: sono stanca degli uomini bianchi di Hollywood che cercano di spiegarmi chi fosse Bruce Lee" ha scritto la figlia di Bruce senza giri di parole sulle pagine dell'Hollywood Reporter. "Sono stufa degli uomini bianchi di Hollywood che scambiano la sua sicurezza, passione e abilità per arroganza e quindi trovano necessario emarginare lui e suoi contributi."

Dopo aver accusato il filmmaker di "odiare" Bruce Lee senza averlo mai incontrato, Shannon ha poi invitato il regista ad astenersi dal fare ulteriori commenti sull'icona di arti marziali: "Signor Tarantino, non sei obbligato a farti piacere Bruce Lee. Non mi interessa davvero se ti piace o no. Hai realizzato il tuo film e ora, chiaramente, stai promuovendo un libro. Ma nell'interesse del rispetto di altre culture ed esperienze che non potresti capire, ti incoraggio a smetterla di fare ulteriori commenti su Bruce Lee e a riconsiderare l'impatto delle tue parole in un mondo che non ha bisogno di ancora più conflitti e meno eroi culturali."

