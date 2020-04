Quentin Tarantino scriverà Predator con Robert Rodriguez? Ecco l'improbabile rumor

In queste ore sta circolando un improbabile rumor su un nuovo film di Predator affidato alla regia di Robert Rodriguez e alla penna di Quentin Tarantino, rumor al quale vi sconsigliamo di dare troppo credito.

Secondo quanto riferito, questo film sarebbe un reboot intenzionato ad ignorare del tutto le gesta del capitolo del 2018 della saga, The Predator di Shane Black, che fu poco fortunato sia in termini di critica e che di box office e che al momento è l'ultimo episodio del franchise, i cui diritti sono successivamente passati da Fox a Disney a seguito della fusione delle due compagnie.

Come dicevamo, per la regia sarebbe stato cercato Rodriguez, già coinvolto in passato con un episodio della saga (fu il produttore e lo sceneggiatore del Predators del 2010 diretto da Nimród Antal) che a sua volta vorrebbe il suo collega e amico Tarantino per scrivere il copione.

Ricordiamo che Tarantino - per lo meno fino a che non cambierà pubblicamente idea - è arrivato al capolinea della sua carriera, con un solo film rimastogli per chiudere quella che lui stesso ha definito la sua filmografia ideale: recentemente ha annunciato che si stanno riducendo le chance anche per la realizzazione del suo Star Trek vietato ai minori, del quale ha recentemente parlato con poche speranze. Inoltre, Rodriguez sembrerebbe coinvolto con la seconda stagione di The Mandalorian, e soprattutto sembra improbabile che la Disney abbia una voglia sfrenata di puntare su un personaggio come Predator.

Al momento la compagnia è a lavoro sui quattro sequel di Avatar, e non sono pervenute notizie ufficiali in merito alla resurrezione di altri franchise come Alien o, appunto, Predator. Si, l'ultimo film di Tarantino potrebbe essere un horror, ma che prima passi da Predator sembra quantomai improbabile.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nostro Everycult su Predator di John McTiernan.