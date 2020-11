Quentin Tarantino scriverà due romanzi: il primo è ispirato ad un suo film!

Quentin Tarantino sembra deciso a concludere la sua carriera di regista col decimo lungometraggio, del quale ancora non si hanno notizie, ma a quanto pare ha già iniziato i preparativi per la sua prossima carriera: quella del romanziere!

Come confermato ufficialmente da Deadline, Tarantino ha firmato un contratto di due libri con HarperCollins: il primo sarà una versione scritta di C'era una volta a Hollywood, il suo nono acclamato lungometraggio con protagonisti Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, mentre il secondo sarà un'opera di saggistica intitolata "Cinema Speculation".

Il romanzo di C'era una volta a Hollywood uscirà nell'estate del 2021 e "inizierà come un tascabile indirizzato al mercato di massa di Harper Perennial, insieme alle edizioni e-book e audio digitale. In autunno seguirà un'edizione deluxe con copertina rigida", come si legge su Deadline. Secondo il magazine, la novelizzazione del film seguirà Rick Dalton e Cliff Booth "avanti e indietro nel tempo": a quanto pare molte scene viste nel film - nello specifico il periodo che i due attori hanno passato in Italia a girare spaghetti western - nel romanzo saranno estese, mentre alcuni personaggi che sono stati tagliati (Burt Reynolds, incluso) troveranno tutto lo spazio che non hanno trovato al cinema.

"Sono orgoglioso di annunciare il libro di 'C'era una volta a Hollywood', che sarà il mio contributo ad un sottogenere della letteratura spesso emarginato, ma molto amato" ha dichiarato Tarantino. "Sono anche entusiasta di esplorare ulteriormente i miei personaggi e il loro mondo in un'impresa letteraria che (si spera) renderà giustizia alla sua controparte cinematografica".

Per quanto riguarda "Cinema Speculation", Deadline descrive il libro come una "immersione profonda nei film degli anni '70, un ricco mix di saggi, recensioni, scritti personali e riflessioni di uno dei registi più celebri del cinema, nonché suo fan più devoto."

