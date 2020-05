Quentin Tarantino, scoprite quale personaggio siete in base al vostro segno zodiacale

I segni zodiacali sono fattori piuttosto indicativi sulla personalità e il carattere di una persona, e Quentin Tarantino ha creato una moltitudine di personaggi iconici, e ora ogni segno zodiacale è stato assegnato ad uno dei personaggi 'tarantiniani'. In base al vostro segno zodiacale potete ora scoprire quale personaggio vi appartiene.

Per un segno coraggioso, indipendente e impulsivo come l'Ariete è perfetto il tenente Aldo Raine (Brad Pitt) di Bastardi senza gloria. Stile, sensualità, semplicità e testardaggine sono le caratteristiche del segno del Toro e la Sposa (Uma Thurman) di Kill Bill è perfetta incarnazione di bellezza e aggressività.

La moltitudine di talenti e una presenza ingombrante nonostante appaia poco; Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) di Django Unchained è perfetto per il segno dei Gemelli.



Sensibilità, altruismo nei confronti degli amici e praticità; peculiarità del Cancro che sono perfette per il Dr. Shultz (Christoph Waltz) di Django Unchained.

Creativo, popolare e fedele sono qualità che appartengono al segno del Leone e il personaggio adatto da abbinare è certamente Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) di C'era una volta a... Hollywood.

Per quanto riguarda la Vergine è inevitabile pensare al tenente Archie Hicox (Michael Fassbender) per caratteristiche quali successo, creatività e intelligenza.

Irresistibili, avventurosi e indecisi, i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero accostarsi molto bene al personaggio di Arlene (Vanessa Ferlito) di Grindhouse.

Un personaggio tosto come Django (Jamie Foxx) di Django Unchained è ottimo per un segno autosufficiente, potente e dominatore come lo Scorpione.

Cliff Booth (Brad Pitt) è accostabile al Sagittario, un segno di larghe vedute, amorevole e indelicato. Un personaggio de Le iene è perfetto per il Capricorno, in quanto testardo, laborioso e diretto; si tratta di Mr. White (Harvey Keitel).

Originale ed eccentrica, Mia Wallace (Uma Thurman) di Pulp Fiction è il personaggio perfetto per l'Acquario mentre la sognante Sharon Tate (Margot Robbie) di C'era una volta a... Hollywood è il personaggio che viene accostato ai Pesci.



