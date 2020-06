Quentin Tarantino: scoprite la folle teoria che lega Django a C'era una volta ad Hollywood

I fan di Quentin Tarantino si divertono sempre ad approfondire ogni singolo dettaglio e a creare interessanti teorie: una, in particolare, riguarda un sorprendente legame tra Django Unchained e C'Era Una Volta...ad Hollywood.

Dopo il simpatico oroscopo a tema Tarantino, è tornata alla ribalta su Reddit la discussione riguardante l'"Extended Universe" tarantiniano, un'ipotesi per la quale i vari film del regista si possono dividere in due macro categorie: i film ambientati in un universo reale (Bastardi Senza Gloria, Le Iene, Pulp Fiction) e i film che sono a loro volta film, ambientati in un universo fittizio (Kill Bill, Django Unchained...). A titolo di esempio, in Pulp Fiction Mia Wallace parlava di una serie tv basata su di un gruppo di letali assassine, elemento poi ripreso in Kill Bill. Da qui deriva la convinzione che Kill Bill non sia altro che un film presente all'interno della realtà di Pulp Fiction.

Allo stesso modo si pensa che lo spietato Calvin Candie di Django Unchained sia in realtà l'ennesimo personaggio interpretato dal Rick Dalton di C'era una volta... ad Hollywood. Nell'ultimo film di Tarantino abbiamo infatti visto la star di Hollywood calarsi perfettamente in ruoli western e ciò ha fatto credere che Django Unchained sia una pellicola girata con il contributo di Rick Dalton, e magari della sua statuaria controfigura. Ci ritroveremmo così con Leonardo di Caprio che ha interpretato un personaggio (Dalton), intento ad interpretare un personaggio in un altro film (Candie). Tutto ciò fa molto Inception, ma del resto parliamo di Di Caprio...

Cosa ne pensate della teoria? Secondo voi esistono davvero dei collegamenti tra le varie opere di Tarantino? Oppure è tutto frutto dell'immaginazione dei fan? In conclusione vi rimandiamo al nostro approfondimento sui 10 migliori personaggi di Tarantino.