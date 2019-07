Quentin Tarantino e la scelta di uccidere Hitler in Bastardi senza gloria

La visione di Quentin Tarantino sul periodo storico della seconda guerra mondiale non poteva che rivelarsi qualcosa di totalmente originale. Quando nel 2009 è uscito nelle sale Bastardi senza gloria, infatti, il regista ha stupito tutti inserendo nel film un'inaspettata morte di Adolf Hitler.

Ospite al Jimmy Kimmel Live per promuovere la sua nona pellicola, C'era una volta a Hollywood, Tarantino ha rivelato che prese questa decisione durante un'intensa sessione serale di scrittura: "La scelta era difficile e io pensavo 'Beh non voglio che sia un doppione, è sempre una delusione quando succede in un film. L'ho già visto. E non penso che debbano farlo sgattaiolare dal retro, perciò, cosa farò?'. Sono le 4 del mattino; Sto scrivendo da solo. E finalmente ecco la decisione, 'Lo uccido e basta'. Quindi prendo un pezzo di carta e scrivo 'Uccidilo e basta, c***o.'"

"L'ho messo sul mio comodino e sono andato a dormire" ha continuato il regista. "E quando mi sono svegliato la mattina dopo, ho capito che avrei guardato il pezzo di carta e avrei capito: era una buona o una cattiva idea? Dopo una notte di sonno l'ho letto e ho deciso, 'E' un'idea grandiosa'".

Nei giorni scorsi Tarantino ha anche rivelato che inizialmente aveva pensato al film con Brad Pitt come ad una miniserie di sette ore. Mentre attendiamo di vedere C'era una volta a Hollywood in Italia il 19 settembre, vi ricordiamo che il regista è al lavoro su un adattamento di Django/Zorro e su un film di Star Trek.